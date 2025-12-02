লিগ বয়কটের অবস্থান জানাতে এসে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া-মোনাজাত

লিগ বয়কটের অবস্থান জানাতে এসে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া-মোনাজাত
লিগ বয়কট নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানানোর জন্য আজ সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন ঢাকার শীর্ষ ৪৫ ক্লাবের কর্মকর্তারা। সেখানে তারা বিস্তারিত কথা বলার প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেও অল্পতেই শেষ করেন।
কারণ, বিএনপি নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তারা এই সিদ্ধান্ত নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই খালেদা জিয়ার সুস্থস্তা কামনায় দোয়া-মোনাজাত করা হয়।
আজ পুনরায় আলোচনায় বসে ক্লাবগুলো জানিয়ে দেয়, তারা তাদের চলমান আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা বয়কট প্রত্যাহারের কোনো উদ্যোগ নেবেন না।
তবে যেভাবে এই সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল সেভাবে তারা করতে পারেনি। শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হয়, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সবারই মানসিক অবস্থা একটু খারাপ। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে অল্পতেই সংবাদ সম্মেলন শেষ করা হচ্ছে। যে কারণে মাত্র দুজন বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পান এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকেও মাত্র ৫টি প্রশ্ন নেওয়া হয়।
মোহামেডানের পরিচালক মাসুদুজ্জামান শুরুতেই বলেন, ‘আমরা আজকের প্রেস কনফারেন্সটি অল্পতেই শেষ করতে চাই। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থতায় আমরা দোয়া করবো। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সবাই কম-বেশি চিন্তিত। এ কারণে আমরা খুব বেশি কথা বলবো না আজ। আপনাদের লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে আজকের বিস্তারিত বক্তব্য।’
এসকেডি/আইএইচএস/