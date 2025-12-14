  2. খেলাধুলা

প্রত্যাবর্তনে সালাহর রেকর্ড, জিতলো লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
লিভারপুল প্রথমে মাঠে নেমেছিল মোহাম্মদ সালাহকে ছাড়াই। তাতে শঙ্কা জাগে স্কোয়াডে রাখা হলেও মাঠে আবারও নামা হচ্ছে না তার। কিন্তু সতীর্থ জো গোমেজের চোটে ২৬ মিনিটেই বদলি হিসেবে মাঠে আসেন সালাহ।

মিসরীয় তারকা যখন মাঠে আসেন তখন ১-০ ব্যবধানে এগিয়েই ছিল লিভারপুল। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই হুগো একিটিকে গোল করে এগিয়ে নেন স্বাগতিকদের। অ্যানফিল্ডে সালাহ মাঠে নামার সময় দর্শকদের কাছ থকে উষ্ণ অভ্যর্থনা পান।

মাঠে ফেরাটা স্মরণীয় করে রেখেছেন একটি রেকর্ড দিয়ে। ২-০ ব্যবধানে রেডদের জয়ে কোনো গোলের দেখা পাননি সালাহ। তবে তার প্রচেষ্টাতেই হয়েছে ক্লাবটির দ্বিতীয় গোল।

সালাহ মাঠে নামার পর গতি বাড়ে লিভারপুলের খেলার। তার করা কর্নার থেকে বল পেয়ে হেডে গোল করেন একিটিকে। আর এই গোলে সহায়তা করে সালাহ বনে গেলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান রাখা ফুটবলার। মোট ২৭৭টি গোলে অবদান রেখেছেন তিনি। যার মধ্যে ১৮৮ গোল ও অ্যাসিস্ট ৮৯টি।

এতদিন এই রেকর্ড দখলে ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ১৮৩ গোল ও ৯৩ অ্যাসিস্ট করে সবমিলিয়ে ২৭৬ গোলে অবদান রাখা ওয়েইন রুনি।

ব্রাইটনের বিপক্ষে এই জয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত থাকল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। সমর্থকদের ঊচ্ছ্বাস প্রমাণ করে, সাম্প্রতিক বিতর্ক সত্ত্বেও সালাহ এখনও অ্যানফিল্ডে সমান জনপ্রিয়।

