মোস্তাফিজ-ইস্যুর পর দুশ্চিন্তা বিশ্বকাপ নিয়েও, কী করবে বিসিবি?

মোস্তাফিজ-ইস্যুর পর দুশ্চিন্তা বিশ্বকাপ নিয়েও, কী করবে বিসিবি?
বাংলাদেশের ক্রিকেটে এমন পরিস্থিতি আর আসেনি। দল পেয়েও এবার কেবল রাজনৈতিক কারণে আইপিএলে খেলতে পারছেন না বাংলাদেশের তারকা পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) এই ইস্যুতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) নির্দেশ দিয়েছে মোস্তাফিজকে বাদ দিতে।
বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনে কেকেআর মোস্তাফিজকে আইপিএল খেলতে না করে দিয়েছে। ঘটনা অনেক বড়। স্বাভাবিকভাবেই সবাই অপেক্ষায় আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রতিক্রিয়া জানতে। বিসিবি এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
তবে জাগো নিউজের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, ক্রিকেট অপারেশন্স ম্যানেজার নাজমুল আবেদিন ফাহিম, সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী আর পরিচালক ইফতিখার রহমান মিঠুর সঙ্গে। কিন্তু তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি।
সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল আর তিন পরিচালক ইফতিখার রহমান মিঠু, আমজাদ হোসেন ও আবুল বাশার শিপলু বর্তমানে সিলেটে। বিসিবির সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয় ‘বিসিবি সিলেট’ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তারা সিলেটে গেছেন। ঢাকার বাইরে প্রথম বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয় হিসেবে সিলেট বিসিবি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে।
ধারণা করা হচ্ছে, ওই অনুষ্ঠানের মধ্যেই হয়ত নিজেরা কথা বলে গণমাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন বিসিবি সভাপতি। এর বাইরে খালেদ মাহমুদ সুজন এখন বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকায় কথা বলতে রাজি হননি।
মোস্তাফিজ-ইস্যু যদি নিরাপত্তাজনিত কারণে হয় (ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদিরা মোস্তাফিজকে আইপিএলে খেলানো নিয়ে নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছিল), তবে নতুন করে ভাবতে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে। কেননা এ বছরই ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বাংলাদেশ দলের সেখানে খেলতে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বিসিবি বাংলাদেশ দলের ভারতে খেলতে যাওয়ার ঝুঁকির বিষয়টি আইসিসির নজরে আনবে। তারপর আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
সেক্ষেত্রে ভারতের মাটি নিরাপদ না হলে আইসিসির কাছে বিকল্প ভেন্যুতে খেলার দাবি জানাতে পারে বিসিবি।
