তীব্র তুষারপাতে জার্মানিতে স্থগিত বুন্দেসলিগার দুটি ম্যাচ
তীব্র তুষারপাতের কারণে জার্মানির শীর্ষ ফুটবল লিগ বুন্দেসলিগার দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে শুক্রবার এ সিদ্ধান্ত নেয় লিগ কর্তৃপক্ষ।
উত্তর জার্মানির হামবুর্গ শহরে ভারি তুষারপাতের কারণে শনিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেন্ট পাউলি ও আরবি লাইপজিগের ম্যাচটি। এই ম্যাচটি স্থগিত করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এলাকায় আরও তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে।
এর কয়েক ঘণ্টা পর বুন্দেসলিগা নিশ্চিত করে, শনিবারের আরেক ম্যাচ— ওয়েডার ব্রেমেন ও হফেনহাইমের মধ্যকার লড়াইটিও স্থগিত করা হয়েছে।
সেন্ট পাউলি ক্লাব এক বিবৃতিতে জানায়, ম্যাচটি নিরাপদভাবে আয়োজন করতে তারা সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিয়েছিল। তবে স্টেডিয়ামের ছাদে জমে থাকা বরফ ও তুষার সরানো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ম্যাচ বাতিল করলে জরুরি সেবা, পরিবহন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার ওপর চাপ কমবে বলেও জানানো হয়।
বর্তমানে ১৮ দল নিয়ে গঠিত বুন্দেসলিগায় আরবি লাইপজিগ রয়েছে চতুর্থ স্থানে, আর সেন্ট পাউলি অবস্থান করছে ১৬ নম্বরে।
এদিকে ওয়েডার ব্রেমেন ক্লাব জানায়, তাদের ৪২ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে বরফ ও তুষারের স্তূপের কারণে নিরাপদভাবে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব ছিল না। গ্যালারির ভেতরের পথ, জরুরি বহির্গমন পথ পরিষ্কার রাখা এবং দর্শকদের যাতায়াত নিশ্চিত করা বড় সমস্যায় পরিণত হয়।
বুন্দেসলিগা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্থগিত হওয়া দুটি ম্যাচের নতুন তারিখ শিগগিরই ঘোষণা করা হবে।
শুক্রবার উত্তর ও পূর্ব জার্মানির বিস্তীর্ণ এলাকায় তুষারপাত হয়েছে এবং রাতেও তা অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উত্তর জার্মানির বহু এলাকায় দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে এবং সড়ক যোগাযোগও ব্যাহত হয়।
তবে শনিবার ইউনিয়ন বার্লিন ও মাইনৎসের মধ্যকার ম্যাচটি এখনো সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বার্লিনে ইউনিয়ন সমর্থকেরা স্বেচ্ছায় স্টেডিয়াম থেকে বরফ ও তুষার সরাতে কাজ করছেন।
শীতকালীন বিরতির পর এটিই বুন্দেসলিগার প্রথম রাউন্ড। নারী বুন্দেসলিগা অবশ্য আগামী ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতকালীন বিরতিতে রয়েছে।
ফুটবলের পাশাপাশি তুষারপাতের প্রভাব পড়েছে বাস্কেটবল লিগেও। শনিবার হামবুর্গে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা একটি পুরুষ বাস্কেটবল ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে—স্টেডিয়ামের ছাদে তুষার জমে যাওয়ায় নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ তৈরি হওয়ায়।
এছাড়া বাস্কেটবল দল সিনটেইনিক্স এমবিসি জানিয়েছে, লিগ কর্তৃপক্ষ ম্যাচ স্থগিতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় তারা ‘প্রতিবাদের মধ্যেই’ ওল্ডেনবার্গে ৪৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রা করতে বাধ্য হচ্ছে, যা তারা খেলোয়াড় ও স্টাফদের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছে।
এদিকে প্রতিবেশী নেদারল্যান্ডসেও আবহাওয়ার প্রভাবে ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ভিত্তিতে শুক্রবার এনইসি নাইমেখেন ও উট্রেখটের মধ্যকার শীর্ষ লিগের ম্যাচটি বাতিল করা হয়। যদিও সপ্তাহান্তের অন্যান্য শীর্ষ লিগ ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবে দ্বিতীয় বিভাগে একাধিক ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে।
আরআই/আইএইচএস/