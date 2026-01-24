মিরপুর থেকে কমলাপুর
বিপিএলের পর এবার নারী লিগেও শিরোপার হাতছানি রাজশাহীর
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স শুক্রবার মিরপুর মাতিয়েছে বিপিএলের শিরোপা জিতে। একদিন পর শনিবার কমলাপুরেও রাজশাহীর দল রাজশাহী স্টারস নারী ফুটবল লিগের শিরোপা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে।
এবারের লিগে সবচেয়ে শক্ত দল দুটি। রাজশাহী স্টারস ও ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব। জাতীয় দলের ১৫ জনের মতো খেলোয়াড় এই দুই ক্লাবে। দুই দলই এগিয়ে চলছিল জয়ের ধারায়।
এবারের লিগের সমীকরণটা এমন যে, রাজশাহী ও ফরাশগঞ্জের ম্যাচ যারা জিততে তাদের দিকেই ঝুলে পড়বে শিরোপ। শনিবার সেই কাজটি করে ফেললেন আফঈদা-ঋতুপর্ণাদের নিয়ে গড়া রাজশাহীর দলটি। ১-০ গোলে জিতে রাজশাহী রাজশাহী স্লোগানে স্টেডিয়াম মাতিয়ে ফেলে দলটির সমর্থকরা।
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দিয়েছে রাজশাহীর আলপি আক্তারের প্রথমার্ধের দেওয়া একমাত্র গোলটি। মারিয়া মান্দা, দুই শামসুন্নাহার, মনিকা ও তহুরা খাতুনরা লিগে প্রথম হার মানলো এবং সেই সাথে তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নও প্রায় শেষ হয়ে গেলো।
দুই দলের এটি ছিল সপ্তম ম্যাচ। ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রাজশাহী স্টারস। এক ম্যাচ বেশি খেলা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পয়েন্টও ২১। আর আগের ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে ফরাশগঞ্জ।
এবারের লিগে দুর্দান্ত খেলছেন ফরাশগঞ্জের শামসুন্নাহার জুনিয়র। আগের ৬ ম্যাচেই গোলের পর গোল করেছেন তিনি। তার দলও জিতেছে টানা ৬ ম্যাচ। এই প্রথম গোল পাননি এই ফরোয়ার্ড আর তার দলও পায়নি জয়।
