বিশ্বকাপ বয়কটের ডাক উঠলো নেদারল্যান্ডসেও

প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বজুড়ে স্পোর্টসও এখন ব্যবহৃত হয় রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে। যেমন পাঁচ মাসেরও কম সময় বাকি আছে আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের। সেই আসর বয়কটের ডাক উঠেছে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে। ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতিতেই এমনটা হচ্ছে।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক নেতা ও ফুটবল ফেডারেশনের বক্তব্যে বয়কটের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রথমে জার্মানিতে এই দাবি ওঠে, একই দাবি জানায় ফ্রান্সও। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকি দেওয়ার পর থেকেই উঠেছে বিশ্বকাপ বর্জনের আওয়াজ।

জার্মানির মতো নেদারল্যান্ডসেও বিশ্বকাপ বয়কটের দাবিতে করা একটি পিটিশনে ইতিমধ্যে স্বাক্ষর করেছেন ১ লাখ ৪২ হাজারের বেশি মানুষ।

সেই পিটিশনে বলা হয়েছে, ‘এমন একজন প্রেসিডেন্টের আয়োজিত টুর্নামেন্টে আমাদের ফুটবলারদের অংশ নেওয়া উচিত নয়, যিনি একটি মিত্রদেশকে আক্রমণের হুমকি দিচ্ছেন। সবকিছু স্বাভাবিক ধরে নিয়ে খেলায় অংশ নেওয়া ট্রাম্পের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে বৈধতা দেয়।’

এই ধারাবাহিকতায় এসেছে বেলজিয়ামেরও বয়কটের প্রসঙ্গ। তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি দেশটি। গ্রুপ পর্বে বেলজিয়াম তাদের তিন ম্যাচের দুটিই খেলার কথা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এ বিষয়ে বেলজিয়াম ফুটবল ফেডারেশন জানায়, ‘আমরা এখন বিশ্বকাপের খেলার প্রস্তুতিতে মনোযোগ দিচ্ছি, তবে খেলাধুলার বাইরের পরিস্থিতিতেও তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে।’

এদিকে উদ্বেগের জন্ম নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার জন্য সমর্থকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য চাওয়ার পরিকল্পনার খবর। বিষয়টিকে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ ‘একেবারেই অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেছে। এ ব্যাপারে বেলজিয়াম ফুটবল ফেডারেশন শিগগিরই তাদের সমর্থক সংগঠন ‘১৮৯৫’-এর সঙ্গে বৈঠকে বসবে।

২০২৬ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন, শেষ হবে ১৯ জুলাই। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কে।

