পর্দা উঠলো সিসিডিএম কাপের
৮ দল নিয়ে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপের পর্দা উঠলো আজ (মঙ্গলবার)। উদ্বোধনী দিনে ৮টি দলই মাঠে নেমেছে। পিকেএসপিতে মুখোমুখি হয়েছে অকুতোভয় ও অনির্বান। ক্রিকেটার্স অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে দুর্বারের প্রতিপক্ষ দুরন্ত। এছাড়া পুর্বাচলে জাতীয় ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অদম্যর বিপক্ষে নেমেছে অদ্বিতীয়। আর পিকেএসপির ২ নম্বর মাঠে মুখোমুখি হয়েছ অগ্রনী ও অপরাজেয়।
মূলত গত ৬ মাসের বেশি সময় ধরে ঢাকার শীর্ষ ক্লাবগুলো বিসিবির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের অধীণে সব ধরনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ত বয়কট করে আসছে। এই অবস্থায় বিসিবি ও ক্লাবের দ্বন্দ্বে ক্রিকেটাররা বিপাকে পড়েছেন। তাদের কথা মাথায় রেখে যারা বিপিএল খেলতে পারেনি তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপ। খেলোয়াড়দের গ্রেডিং করা হয়েছে ‘এ+’ থেকে ‘সি’ ক্যাটাগরিতে।
উদ্বোধনী দিনে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অনির্বানের বিপক্ষে আগে ব্যাটিং করা অকুতোভয় এখন পর্যন্ত ১১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৯১ রান করেছে। দুর্বারের বিপক্ষে ৯.৫ ওভারে দুরন্তর সংগ্রহ ৩ উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান। একই দিনের আরেক খেলায় অদম্যর বিপক্ষে চাপে আছে অদ্বীতিয়। ৭.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৪২ রান তুলেছে তারা। আর অগ্রনীর বিপক্ষে ১১.৩ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান তুলেছে অপরাজেয়।
আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট। মোট ২৯টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টে। সিঙ্গেল লিগ ফরম্যাটে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল সরাসরি ফাইনালে উঠবে। থাকছে না সেমিফাইনাল।
এসকেডি/আইএন