সেমিফাইনালে লেজারের ঘটনায় শাস্তির মুখোমুখি ইংল্যান্ড

ডেনমার্কের বিপক্ষে সেমিফাইনালে বেশ কয়েকটি বিতর্কিত ঘটনার জন্ম দিয়ে ফাইনালে নাম লিখেছে ইংল্যান্ড। তবে তাদের সেই বিতর্কিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে তদন্তে নামছে ইউরো কাপের আয়োজক উয়েফা। বিশেষ করে হ্যারি কেইনের পেনাল্টি কিক নেয়ার সময় ডেনিস গোলরক্ষকের চোখে লেজার লাইট মারার ঘটনা নিয়েই বেশি ক্ষেপেছে উয়েফা।

৫৫ বছর পর এই প্রথম কোন বড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে ইংলিশরা। তবে সেটা পুরোপুরি প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে। যে কারণে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি নেই ইংল্যান্ডের। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে একাধিক বিতর্কের পাশাপাশি উয়েফার শাস্তির খাঁড়াও ঝুলছে তার ওপর।

ঘটনার সূত্রপাত একস্ট্রা টাইমে ইংল্যান্ডের প্রাপ্ত পেনাল্টি কিক থেকে। রাহিম স্টার্লিংকে পেনাল্টি বক্সে রেফারির মতে জোয়াকিম মেইলা ফাউল করায় পেনাল্টি দেওয়া হয় ইংল্যান্ডকে। এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পর অধিনায়ক হ্যারি কেইন যখন পেনাল্টি শট নিতে যান, তখন দেখা যায় ড্যানিশ গোলরক্ষক ক্যাসপার স্মাইকেলের চোখে-মুখে তার একাগ্রতা ভঙ্গের জন্য গ্যালারি থেকে লেজার লাইট ফেলা হচ্ছে।

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a