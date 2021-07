বর্ণবাদের শিকার হয়ে মাঠ ছাড়ল জার্মানি

শুরুর আগেই নানান নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনামে আসছে টোকিও অলিম্পিক। ভিলেজে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত ও ভিলেজ থেকে এক ক্রীড়াবিদের পলায়নের পর এবার বর্ণবাদের অভিযোগ করল জার্মানি অলিম্পিক দল।

শনিবার হন্ডুরাসের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল জার্মানির অলিম্পিক দল। কিন্তু ম্যাচটি শেষ হওয়ার ৫ মিনিট বাকি থাকতে বর্ণবাদের শিকার হওয়ায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তারা।

দলের ২৩ বছর বয়সী ডিফেন্ডার জর্ডান তুনারিগা বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ জার্মান দলের। ওয়াকাইয়ামার দর্শকশূন্য মাঠে পুরো বিষয়টিকে ভুল বোঝাবুঝি হিসেবে দেখছে হন্ডুরাস জাতীয় ফুটবল দল।

ম্যাচের ৫ মিনিট বাকি থাকতেই খেলা বন্ধ হওয়ার সময় স্কোরলাইন ছিল ১-১। প্রথমে গোল করেছিল হন্ডুরাসই। পরে জার্মানির পক্ষে সমতা ফেরান ফেলিক্স উদোকাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত রেখেই মাঠ ছেড়েছে দুই দল।

এ ঘটনার ব্যাপারে জানিয়ে জার্মান ফুটবল দলের অফিসিয়াল টুইটার প্রোফাইলে লেখা হয়েছে, ‘১-১ স্কোরলাইনে নির্ধারিত সময় শেষের পাঁচ মিনিট আগে ম্যাচ শেষ হয়েছে। জর্ডান তুনারিগা বর্ণবাদের শিকার হওয়ার পর জার্মানির খেলোয়াড়রা মাঠ ত্যাগ করে।’

