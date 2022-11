আর্জেন্টিনাকে রুখে দেয়া সৌদি গোলরক্ষকই ম্যাচসেরা

লিওনেল মেসিদের সামনে যেন স্রেফ হিমালয় পাহাড়ের মত দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সৌদি আরবের গোলরক্ষক মোহাম্মদ আল ওয়াইজ। সৌদি আরবের ডিফেন্স ভেঙে যতগুলো আক্রমণই গোলমুখে গেছে, সবগুলোই রুখে দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে মোট ৭ বার তিনি দলকে বাঁচিয়েছেন, যার মধ্যে নিশ্চিত ৫টি গোল হতে পারতো।

সৌদি আরবের হয়ে গোল করে জয় এনে দিয়েছেন সালেহ আল সেহরি এবং সালেম আল দাওসারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পোস্টের নিচে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে আর্জেন্টিনাকে রুখে দেওয়া আল ওয়াইজই হলেন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় এবং ম্যাচ সেরার পুরস্কারই উঠলো তার হাতে।

‘সি’ গ্রুপে সৌদি আরবের হাতে মেসিদের মতো বড় দলকে নাকানি হতে দেখে সারা বিশ্বের আর্জেন্টাইন সমর্থকরা স্তব্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে আল ওয়াইজের একের পর এক দৃঢ়তায় যখন নিশ্চিত গোল থেকে রক্ষা পাচ্ছিল সৌদি আরব, তখন মনে হচ্ছিল- এই সৌদি অজেয়। তাদের হারানোর সাধ্য কারও নেই। মেসি-ডি মারিয়া, লওতারো মার্টিনেজদের একের পর এক আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েছেন তিনি।

Saudi Arabia's Mohammed Al Owais is the Player of the Match. He made FIVE saves against Argentina pic.twitter.com/m1f5CuvXcb