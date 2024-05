ব্যর্থতার দায় নিয়ে এবার চেলসি কোচের পদত্যাগ

ব্যর্থতার দায় নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি থেকে পদত্যাগ করেছেন মরিচিও পচেত্তিনো। এক মৌসুম দায়িত্ব পালন করেই পদত্যাগ করলেন এই আর্জেন্টাইন কোচ।

প্রিমিয়ার লিগে এবার টেবিলের ষষ্ঠস্থানে থেকে মৌসুম শেষ করেছে চেলসি। সর্বশেষ ৫ ম্যাচের সবকটিতেই জিতেছে তারা। তবে এই মৌসুমে কোনো শিরোপা জিততে পারেনি চেলসি। সে হিসেবে ব্যর্থ একটি মৌসুম শেষ করেছে দ্য ব্লুজরা। অথচ গত দুই বছরে নতুন খেলোয়াড় কেনায় ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করেছিল চেলসি।

এই মৌসুমে কারাবাও কাপের ফাইনালে গেলেও লিভারপুলের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে চেলসি। আর ম্যানচেস্টার সিটির কাছে একই ব্যবধানে হেরে বাদ পড়েছে এফএ কাপের সেমিফাইনাল থেকে। আর প্রিমিয়ার লিগে ষষ্ঠ স্থানে থেকে শেষ করায় আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও কোয়ালিফাই করতে পারেনি চেলসি।

পদত্যাগের আগে চেলসির সহমালিক বেহদাদ এগবেলির সঙ্গে ৪৮ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর আলোচনা করেন পচেত্তিনো। এরপরই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

