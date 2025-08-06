  2. খেলাধুলা

সাগরিকার জোড়া গোল

২১ ধাপ এগিয়ে থাকা লাওসকে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ০৬ আগস্ট ২০২৫
লাওসের ভিয়েনতানে এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। র্যাংকিংয়ে ২১ ধাপ এগিয়ে থাকা দলটির বিপক্ষে সাগরিকারা জিতেছেন ৩-১ গোলে।

জাতীয় দলের দুই ফরোয়ার্ড মোসাম্মাৎ সাগরিকা ও মুনকি আক্তারের চমকে লাওসের বিপক্ষে জয় দিয়ে এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

৩৬ মিনিটে সাগরিকা লিড এনে দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে। শান্তি মার্ডির কর্নারে চমৎকার হেডে গোল করেন তিনি। ৫৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয় মুনকি আক্তারের দর্শনীয় গোলে। তৃষ্ণার পাস থেকে বক্সের ভেতরে লাওসের এক ডিফেন্ডারকে ডস দিয়ে গোলরক্ষক ও প্রথম পোস্টের মাঝ দিয়ে মুনকি বল ঠেলে দেন জালে।

ইনজুরি সময়ে গোল হয়েছে দুটি। প্রথম মিনিটে বাংলাদেশের ডিফেন্ডারদের দুর্বলতায় লাওস গোল করে ব্যবধান ২-১ করে। নাটক তখনো শেষ হয়নি। শেষ বাঁশির কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ পায় তৃতীয় গোল। তৃষ্ণার পাস থেকে বাঁ পায়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন বাংলাদেশের নাম্বার টেন সাগরিকা।

বাংলাদেশ জিততে পারতো আরো বড় ব্যবধানে। দুইবার ভাগ্য সহায় হয়নি। প্রথমার্ধে সিনহা জাহান শিখা ও দ্বিতীয়ার্ধে সাগরিকার শট ফিরে আসে ক্রসবারে লেগে।

