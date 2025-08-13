পিএসজির ডোনারুমাকে কিনতে চায় ম্যানসিটি

পিএসজির ডোনারুমাকে কিনতে চায় ম্যানসিটি
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছেন পিএসজিকে। সেই ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি ডোনারুমাকে ছেড়ে দিতে চায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটি। অন্যদিকে ডোনারুমার দিকে দৃষ্টি রাখছে ম্যানচেস্টার সিটি। তাদের ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এডারসন যদি ক্লাব ছেড়ে যায়, তাহলে ডোনারুমাকে নিতে চায় সিটিজেনরা।
জিয়ানলুইজি ডোনারুমার পিএসজি ছাড়াটা প্রায় নিশ্চিত। তবে, তার পরবর্তী গন্তব্য কোথায় সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। ম্যানসিটি যদিও তার দিকে নজর রাখছে, তবে পেপ গার্দিওলার সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে, ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এডারসনকে ধরে রাখার।
টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে পিএসজি যে উয়েফা সুপার কাপ খেলবে, সেই স্কোয়াড থেকে বাদ দেয়া হয়েছে ডোনারুমাকে। এ ঘটনাতেই নিশ্চিত হয়ে যায়, পিএসজিতে আর এই ইতালিয়ান গোলরক্ষকের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।
ইএসপিএন জানিয়েছে, ম্যানসিটি ডোনারুমার জন্য এগুবে নাকি পেছাবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানাচ্ছে না। যদিও, তাদেরকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে এডারসনের পরিস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার ওপর।
ইএসপিএন জানাচ্ছে, এডারসনের ব্যাপারেও চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করছে ম্যানসিটি। তারা তাকে বলছে না চলে যেতে। আবার নতুন করে চুক্তির বিষয়েও কোনো প্রস্তাব দিচ্ছে না। চুক্তির প্রস্তাব পেলে হয়তো এডারসন বিষয়টা নিয়ে ভাবতে পারতো। সিটির ইচ্ছা, কোথাও যেতে না পারলে ইত্তেহাদেই থেকে যাবেন ব্রাজিলিয়ান এ গোলরক্ষক। তখন তার মূল্যও কমিয়ে দেয়া যাবে। যদিও এখনও পর্যন্ত ভিন্ন কোনো ক্লাব থেকে এডারসন এখনও পর্যন্ত কোনো প্রস্তাব পাননি।
আইএইচএস/