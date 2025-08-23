  2. খেলাধুলা

৫ হাজারের পর ৩ হাজার মিটার দৌড়েও রেকর্ড রিংকি বিশ্বাসের

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
সামার অ্যাথলেটিকসের প্রথম দিন মেয়েদের ৫০০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড গড়ে স্বর্ণ জিতেছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস। শনিবার দ্বিতীয় দিনে তিনি রেকর্ডসহ স্বর্ণ জিতেছেন ৩০০০ মিটার দৌড়েও। এবারের আসরে এখন পর্যন্ত দুটি রেকর্ড গড়া একমাত্র অ্যাথলেট এই রিংকি বিশ্বাস।

প্রথম দিন ৫০০০ মিটারে রিংকি ১৮.২০ মিনিট সময় নিয়ে ভেঙেছিলেন গত বছর একই প্রতিষ্ঠানের শামসুন্নাহার রত্নার ১৮.৪৯ মিনিটের রেকর্ড। শনিবার ৩০০০ মিটারে তিনি রেকর্ড গড়েছেন ১০.২৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে। স্বর্ণ জিততে তিনি ভেঙেছেন নিজের গড়া রেকর্ড। ২০২১ সালে ১০০.৪৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই দৌড়বিদ।

তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার প্রথম দুই দিনে নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে চারটি। অন্য দুটি করেছেন প্রথম দিনে মেয়েদের শটপুটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জান্নাত বেগম ও ছেলেদের ডিসকাস থ্রোয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আবদুল আলিম।

দ্বিতীয় দিনের উল্লেখযোগ্য ইভেন্টগুলোর মধ্যে নারীদের ১০০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রোকসানা বেগম, পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মো. তানভীর ফয়সাল, পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাজিমুল হোসেন রনি, নারীদের ডিসকাস থ্রোয়ে স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাফরিন আক্তার, পুরুষদের শটপুটে স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গোলাম সারোয়ার।

দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৮ স্বর্ণ, ১৬ রৌপ্য ও ১২ ব্রোঞ্জ নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। ৯টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য ও ৯টি ব্রোঞ্জ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দ্বিতীয় স্থানে এবং একটি করে স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ পুলিশ।

আরআই/এমএমআর/জিকেএস

