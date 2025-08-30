টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি-স্পোর্টস টিভি, নাগরিক টিভি
ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি
আরব আমিরাত–পাকিস্তান
সরাসরি, রাত ৯টা
ইউরোস্পোর্ট ও টেন ক্রিকেট
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-ফুলহাম
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ১
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–বার্নলি
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম–বোর্নমাউথ
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লিডস–নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ১০–৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-মায়োর্কা
সরাসরি, রাত ১-৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট, ফ্যানকোড
জার্মান বুন্দেসলিগা
ওয়েডার ব্রেমেন–লেভারকুসেন
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭–৩০ মি.
সনি স্পোর্টস টেন ২
অগসবার্গ-বায়ার্ন মিউনিখ
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
টেন ২
টেনিস
ইউএস ওপেন, তৃতীয় রাউন্ড
সরাসরি, রাত ১২টা
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
হকি
এশিয়া কাপ হকি
বাংলাদেশ–চায়নিজ তাইপে
সরাসরি, দুপুর ১–৩০ মি.
সনি স্পোর্টস টেন ২
আইএইচএস/