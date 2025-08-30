জাগো নিউজের আরিফুর রহমান বাবুসহ আটজনকে বিশেষ সন্মাননা
জেলা প্রশাসন ফুটবল কাপের সফল আয়োজনের পাশাপাশি মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক ড.মানোয়ার হোসেন মোল্লা বিশেষভাবে সন্মানিত করলেন মানিকগঞ্জের আটজন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মানিকগঞ্জের এই ৮ বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে সন্মাননা দেয়া হয়।
শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসন কাপের ফাইনাল শেষে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দীন চৌধুরী তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।
সন্মাননা পাওয়া ৮ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হলেন ৮০’র দশকে ঢাকা মোহামেডানের সাবেক গোলরক্ষক মোশাররফ বাদল, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক ও অধিনায়ক আশরাফুল ইসলাম রানা, জাতীয় হকি দলের সাবেক অধিনায়ক মশিউর রহমান বিপ্লব, সাবেক জাতীয় বাস্কেটবলার গোস্বামী এবং বর্তমানে বাংলাদেশের দ্রুততম মানবী সুমাইয়া দেওয়ান। এছাড়া দুজন কৃতি অ্যাথলেটও পুরষ্কৃত হন।
মানিকগঞ্জের কৃতি সন্তান সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক, জাগোনিউজ২৪.কমের বিশেষ সংবাদদাতা এবং বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি ও ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আরিফুর রহমান বাবুকেও বিশেষ সন্মাননা জানানো হয়।
এআরবি/আইএইচএস