বোল্টের পর বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানব আরেক জ্যামাইকান
উসাইন বোল্ট গ্যালারিতেই ছিলেন। স্বদেশির সাফল্য দেখে রীতিমত খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন কিংবদন্তি স্প্রিন্টার।
টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) চমকপ্রদ জয় ছিনিয়ে নিলেন ২৪ বছর বয়সী জ্যামাইকান স্প্রিন্টার ওবলিক সেভিল। তিনি ৯.৭৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন।
এটি ২০১৫ সালের পর প্রথমবার কোনো জ্যামাইকান অ্যাথলেটের ১০০ মিটার বিশ্ব খেতাব জয়। কিংবদন্তি বোল্টের পর সেভিলই এই ইভেন্টে জ্যামাইকার গৌরব ফিরিয়ে আনলেন।
একই ইভেন্টে আরেক জ্যামাইকান স্প্রিন্টার কিশেন থম্পসন রৌপ্যপদক জিতেছেন, সময় নিয়েছেন ৯.৮২ সেকেন্ড। ৯.৮৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন আমেরিকান দৌড়বিদ নোয়াহ লাইলস হয়েছেন তৃতীয়।
নতুন দ্রুততম মানবী পেল বিশ্ব।
এদিকে মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেলিসা জেফারসন-উডেন। ১০.৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ড গড়েছেন ২৪ বছর বয়সী এই স্প্রিন্টার।
এত কম সময় নিয়ে এর আগে কেউ বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। সব মিলিয়ে এটি এই ইভেন্টে সর্বকালের চতুর্থ দ্রুততম দৌড়।
দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যামাইকার টিয়া ক্লেটন, সময় নিয়েছেন ১০.৭৬ সেকেন্ড। তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সেন্ট লুসিয়ার জুলিয়েন আলফ্রেড, ১০.৮৪ সেকেন্ডে।
এমএমআর