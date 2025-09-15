ওমানকে ১৭৩ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিলো আরব আমিরাত
গ্রুপে রয়েছে ভারত এবং পাকিস্তানের মত শক্তিশালী দুটি দেশ। এই দুই দেশকে টপকে সুপার ফোরে খেলা ওমান এবং আরব আমিরাতের জন্য সুদুরপরাহত। তবে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে একটি ম্যাচ তো জেতার সুযোগ রয়েছে!
সে লক্ষ্যে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি দুই আরব রাষ্ট্র ওমান এবং আরব আমিরাত। টস জিতে স্বাগতিক আমিরাতকে ব্যাট করতে পাঠায় ওমান। এশিয়া কাপে নবাগত দলটির বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিলো আরব আমিরাত।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার আলিশান শরাফু ও মুহাম্মদ ওয়াসিম মিলে গড়ে তোলেন ৮৮ রানের অবনবদ্য জুটি। আলিশান শরাফু ৩৮ বলে করেন ৫১ রান। ৫৪ বলে সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেন মোহাম্মদ ওয়াসিম।
দুই ওপেনার ছাড়া অবশ্য পরের ব্যাটাররা খুব বেশি ভালো কিছু করতে পারেনি। ৫ বলে ২ রান করে আউট হয়ে যান আসিফ খান। ১৩ বলে ২১ রান করেন মোহাম্মদ জোহাইব। ৮ বলে ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন হর্ষিত কৌশিক। শূন্য রানে আউট হন রাহুল চোপড়া। ১ রানে অপরাজিত থাকেন ধ্রুব পারাশার।
ওমানের হয়ে ২ উইকেট নেন জিতেন রামনন্দি ও ১টি করে উইকেট নেন হাসনাইন শাহ ও সামাই শ্রীবাস্তব।
আইএইচএস/