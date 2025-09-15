হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম্যাটে স্কুল হ্যান্ডবল

হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম্যাটে স্কুল হ্যান্ডবল
পোলার আইসক্রিমের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় স্কুল হ্যান্ডবলের ২৯ তম আসর শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। প্রতিযোগিতার প্লেট পর্বে বালক বিভাগে ১৬ টি ও বালিকা বিভাগে ১০ টি স্কুল এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন এই আসরে ব্যতিক্রম আনছে। প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে যাচ্ছে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম্যাটে।
প্লেট পর্ব শেষে ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হবে কাপ পর্ব। যেখানে গত স্কুল প্রতিযোগিতার বালক ও বালিকা বিভাগের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দল ও প্লেট পর্বের ১ হতে ৭ম স্থান অধিকারীসহ মোট ১০ দল দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লিগ পদ্ধতিতে খেলবে।
প্লেট পর্বের চ্যাম্পিয়ান ও রানার্সআপ দলকে এবং কাপ পর্বের ১ম থেকে ৪র্থ স্থান অধর্জনকারী দলকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। কাপ পর্ব থেকে ৬টি দল নিয়ে সুপার সিক্স অনুষ্ঠিত হবে। সুপার সিক্স হতে ৪টি দল নিয়ে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। শীর্ষ ৩টি দল জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে।
প্লেট পর্বের বালক বিভাগে 'ক' গ্রুপের দলগুলো হচ্ছে-মেথোডিস্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বিসিআইসি কলেজ, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুভেনাইল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। 'খ' গ্রুপের দলগুলো হচ্ছে-বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্ঝর, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নৌ বাহিনী কলেজ ঢাকা।
'গ' গ্রুপের দলগুলো হচ্ছে-বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মহাখালী, বিএএফ শাহীন হাজী আশ্রাফ আলী স্কুল, মিতালী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল কলেজ, মতিঝিল। 'ঘ' গ্রুপের দলগুলো হচ্ছে- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা গভ: মুসলিম হাইস্কুল, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।
বালিকা বিভাগে 'ক' গ্রুপের দলগুলো হচ্ছে-শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মেথোডিস্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বনানী), সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ (মালিবাগ)। 'খ' গ্রুপের দলগুলো হচ্ছে-বিএএফ শাহীন হাজী আশ্রাফ আলী স্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুভেনাইল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা।
প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে সোমবার অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. সালাউদ্দিন আহম্মেদ বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন আয়োজন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কমিটির আহবায়ক গোলাম হাবীব, সদস্য সচিব মো. মিজানুল ইসলাম এবং পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ঢাকা আইসক্রিম ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের হেড অব মার্কেটিং আবদুল্লাহ আল মামুন।
