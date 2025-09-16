বাংলাদেশ স্পোর্টস ফেডারেশনস সেক্রেটারিজ ফোরামের নতুন কমিটি গঠিত
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যাপক সাংগঠনিক পরিবর্তন এসেছে ক্রীড়াঙ্গনে। ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর আগের কমিটি বাতিল করে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন আবশ্যিক ছিল বাংলাদেশ স্পোর্টস ফেডারেশনস সেক্রেটারিজ ফোরামের। সোমবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে কমিটির সাধারণ সম্পাদকরা মিলিত হয়ে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছেন।
বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এম এ কুদ্দুস খানকে কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক দিলদার হাসান দিলুকে।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসান এবং বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান শাহীন হয়েছেন সহ-সভাপতি। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাসেল কবির সুমন হয়েছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পেয়েছেন।
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত অ্যাডহক কমিটি আগামী একবছরের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত কমিটির কাছে দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে। এর মাঝে এই অ্যাডহক কমিটি একটি ফান্ড গঠন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে যাবে।
অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলদার হোসেন দিলু বলেছেন, ‘ফোরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে এ সংগঠনের কাজ হল আওতাভুক্ত সকল ফেডারেশনের খেলার প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নকল্পে একত্রীভূত ও সম্মিলিত সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা, কোন ফেডারেশনের স্বার্থ পরিপন্থী কোন কার্যক্রম চাপিয়ে দেয়া হলে সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা, আন্তর্জাতিক খেলার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনায় সম্মিলিত ভাবে কাজ করা, সহযোগিতা করা। খেলার পরিবেশ বজায় রাখা ও কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে পেশাদারি মনোভাব বজায় রাখতে সচেষ্ঠ থাকা। সার্বিক ভাবে খেলার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা।’
নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই সংগঠনের যাত্রা হয়েছিল। মূলত ফেডারেশনগুলোর আন্তঃসমস্যা সমাধান, পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সেই সাথে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ তথা সরকারের কাছে নিজেদের দাবি দাওয়া যৌথভাবে তুলে ধরতেই জাতীয় ফেডারেশনগুলোর সাধারণ সম্পাদকদের সমন্বয়ে ফেডারেশন সেক্রেটারি ফোরামের সৃষ্টি।
