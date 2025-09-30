  2. খেলাধুলা

অসামান্য বীরত্ব দেখানোর পরও বাদ, অবসরের ঘোষণা ওকসের

হয়তো এটিই তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত। ভারতের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী টেস্টের শেষ দিনে দলের প্রয়োজনে অসামান্য এক বীরত্ব দেখান ক্রিস ওকস। কাঁধের চোট নিয়ে যখন তার মাঠের বাইরে থাকার কথা, তখন হাতে স্লিং ঝুলিয়ে নেমে পড়েছিলেন ব্যাট করতে।

গৌরবময় সেই মুহূর্তটিই হয়ে রইলো ওকসের ক্যারিয়ারের শেষ দৃশ্য। ১৪ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন ৩৬ বছর বয়সী এই ইংলিশ অররাউন্ডার।

গত জুলাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ওভাল টেস্টে কাঁধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ওকস। সেই চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে না পারায় সম্প্রতি ঘোষিত অ্যাশেজ স্কোয়াডে তার নাম ছিল না। ইংল্যান্ড দলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি স্পষ্ট করে বলেন, ‘ওকস আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় নেই।’

এরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি আবেগঘন বার্তার মাধ্যমে অবসরের ঘোষণা দেন ওকস। তিনি লিখেছেন, ‘এই মুহূর্তটা এসে গেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের এখনই উপযুক্ত সময়। ছোটবেলায় বাড়ির পেছনের বাগানে খেলার সময় থেকেই ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি।’

ওকস ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন ৬২টি টেস্ট, ১২২টি ওয়ানডে এবং ৩৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। জাতীয় দলের হয়ে তিনি বিশ্বকাপ জয়ও দেখেছেন। ২০১৯ সালের ঐতিহাসিক ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন ওকস।

