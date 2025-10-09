বাংলাদেশকে সহজেই হারিয়ে দিলো আফগানিস্তান

বাংলাদেশকে সহজেই হারিয়ে দিলো আফগানিস্তান
টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার প্রতিশোধ ওয়ানডে সিরিজে নিচ্ছে আফগানিস্তান। আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে আফগানরা। ১৭ বল তখনও বাকি ছিলো। ৪৮তম ওভারের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে আফগানদের জয় এনে দেন মোহাম্মদ নবি।
টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ সংগ্রহ করে ২২১ রান। এ রান টপকাতে গিয়ে খুব ধীরে-সুস্থে ব্যাটিং করতে থাকে আফগান ব্যাটাররা। কোনো তাড়াহুড়ো ছিলো না। তারা যেন জানতো, কিভাবে ব্যাটিং করলে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে, সেভাবেই তারা ব্যাটিং করেছে।
২২২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে আফগানদের সূচনাটা ভালো এনে দেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও ইবরাহিম জাদরান। ৫২ রানের জুটি গড়ে তারা বিচ্ছিন্ন হন। ২৩ রান করেন ইবরাহিম।
সেদিকুল্লাহ আতাল ১৫ বলে ৫ রান করে আউট হন। এরপর রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও রহমত শাহ মিলে বড় জুটি গড়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। ৭৬ বলে ৫০ রান করে মিরাজের বলে বোল্ড হয়ে যান রহমানুল্লাহ গুরবাজ।
৭০ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন রহমত শাহ। ৩৩ রানে অপরাজিত ছিলেন হাশমত উল্লাহ শহিদি। আজমত উল্লাহ ওমরজাই ৪৪ বলে খেলেন ৪০ রানের ইনিংস। শেষ মোহাম্মদ নবি ৮ বল মোকাবেলা করে ১১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তানজিম সাকিব একাই নেন ৩ উইকেট।
এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ২২১ রানে অলআউ হয় বাংলাদেশ। ৬০ রান করে মেহেদী হাসান মিরাজ ও ৫৬ রান করেন তাওহিদ হৃদয়। ৩টি করে উইকেট নেন রশিদ খান ও আজমাতউল্লাহ ওমরজাই।
আইএইচএস/এমএমকে