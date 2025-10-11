আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের জারিফ

আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের জারিফ
রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের (আইটিএফ) অনূর্ধ-১৮ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের জারিফ আবরার। প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্টে বালক এককের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের পক্ষে ইতিহাস গড়লো সে। টপসিট-ওয়ান থাইল্যান্ডের নাপাত পাটানালের থাপানকে সরাসরি ২-০ সেটে পরাজিত করে সে চ্যাম্পিয়ন হয় জারিফ।
এর আগে বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় আইটিএফের কোনো টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়নি।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ৮টায় রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্সে আইটিএফ অর্নুর্ধ-১৮ টেনিস টুর্নামেন্টের বালক একক ও বালিকা এককের দুটি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ২ নম্বর কোর্টে বাংলাদেশের জারিফ আবরার সরাসরি ২-০ সেটে থাইল্যান্ডের নাপাত পাটানালের থাপানকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। হাড্ডাহাড্ডি এই ফাইনালে জারিফ আবরার শেষ সেটে ৫টি ম্যাচ পয়েন্ট নষ্ট করে অবশেষে সেটটি জিতে নেয়। বালিকাদের অপর ফাইনালটিও চরম উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। সাড়ে ৩ ঘণ্টার এই ফাইনালে চীনের জিজি ইয়ান ৭-৫ গেমে প্রথম সেট জেতে। দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ায় মালদ্বীপের টপসিট-টু আরা আসাল আজিম। সে দ্বিতীয় সেট ৬-৩ গেমে জিতলে খেলাটি তৃতীয় সেটে গড়ায়। শেষ সেটে জিজি ইয়ান কোনো প্রতিরোধ গড়তে দেয়নি আসাল আজিমকে। জিজি ৬-৩ গেমে শেষ সেট জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়।
খেলা শেষে খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খন্দকার আজিম আহম্মেদ এনডিসি। এসময় আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, রাজশাহী জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মহিনুল হাসান, রাজশাহীর পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেলেনা আকতার, বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আরশাফুজ্জামান খান, রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্সের এডহক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/এমএস