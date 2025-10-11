যুব হকি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি
চূড়ান্ত দল নিয়েই সুইজারল্যান্ড যাচ্ছে বাংলাদেশ
যুব হকি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মালয়েশিয়ায় কন্ডিশনিং ক্যাম্প ও পাঁচটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। এবার হকির যুবাদের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পাঠানো হচ্ছে ইউরোপে। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল নিয়ে আগামী ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশের যুবারা যাচ্ছেন সুইজারল্যান্ড।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান বলেছেন, দল সুইজারল্যান্ড যাবে ২৮ অক্টোবর। সেখানে ৫ দিন কন্ডিশনিং ক্যাম্প করবে এবং চারটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। দুটি ম্যাচ সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে এবং দুটি অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে। অস্ট্রিয়া ম্যাচ দুটি খেলবে সুইজারল্যান্ড এসে। আমরা দল চূড়ান্ত করেই ইউরোপ পাঠাচ্ছি। এখন থেকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত একটা দল হিসেবেই প্রস্তুতি নেওয়া হবে।
যুব হকি বিশ্বকাপ হবে ভারতের তামিলনাড়ুর চেন্নাই ও মাদুরাইয়ে ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বাংলাদেশ খেলবে ‘এফ’ গ্রুপে। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ কোরিয়া।
২৯ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচ ৩০ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ ২ ডিসেম্বর ফ্রান্সের বিপক্ষে।
বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল
মাহমুদ হাসান, আশরাফুল হক শাদ, মেহরাব হোসেন সামিন, রামিন হোসেন, এনাম শরীফ, মুন্না ইসলাম, রাহিদ হাসান জীবন, আজিজার রহমান, সাব্বির হোসেন কনক, দ্বীন ইসলাম, আশরাফুল আলম, মেহেদী হাসান, ইসমাইল হোসেন, আমিরুল ইসলাম, হোজিফা হোসেন, ওবায়দুল হোসেন জয়, তানভীর রহমান সিয়াম, রাকিবুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ ও শহীদুর রহমান সাজু।
