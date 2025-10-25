ঢাকা স্টেডিয়ামে হচ্ছে না এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ

ঢাকা স্টেডিয়ামে হচ্ছে না এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের কারণে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ। আগামী ১৩ অক্টোবর রাত ৮টায় ঢাকা স্টেডিয়ামে হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ম্যাচ। এই স্টেডিয়ামকে এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপের ভেন্যু হিসেবে নির্ধারণ করেছিল বাংলাদেশ ও এশিয়ান আরচারি ফেডারেশন।
৮ থেকে ১৪ নভেম্বর ঢাকায় হবে এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের প্রীতি ম্যাচটি হঠাৎ করেই হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাতেই এলোমেলো আরচারির সাজানো বাগান। গত কয়েকদিন ধরে বাফুফে ও আরচারি ফেডারেশনের মধ্যে এ নিয়ে চলছিল দেন দরবার।
শনিবার বিকেলে ঢাকা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাবৃন্দ ও কূটনীতিকদের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। এ ম্যাচ খেলার পর যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এ বিষয়ে পরিস্কার করেই বলেছেন, ‘আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ ঢাকা স্টেডিয়ামে হবে না। বাংলাদেশ আর্মি বা কমলাপুর স্টেডিয়াম এশিয়ান আরচারির ভেন্যু হতে পারে।’
ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, ‘আমরা কাজ করছি আরচারির জন্য কোন ভেন্যুটা ভালো হবে। এখানে যেহেতু প্রথমে আফগানিস্তান ও পরের ভারতের বিপক্ষে ফুটবল ম্যাচ আছে। তাই আরচারি হওয়া সম্ভব না। টঙ্গীতে আরচারির ভেন্যু আছে। তবে সেটা ছোট। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হওয়া সম্ভব না। এখানে করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো। তবে আপনারা জানেন, এখন ফুটবল প্রাধান্য পাচ্ছে। আফগানিস্তান ও ভারতের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খুব কাছাকাছি সময়ে। তাই আমরা এখানে পারছি না। এখন যে জায়গায় করলে ভালো হবে সেখানেই আরচারি আয়োজন করা হবে।’
আরআই/আইএইচএস