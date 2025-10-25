এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ
ওমানের ক্লাবের বিপক্ষে লিড নিয়েও হারলো বসুন্ধরা কিংস
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ওমানের ক্লাবের বিপক্ষে লিড নিয়েও হেরে গেছে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস। শনিবার রাতে কুয়েত সিটিতে অনুষ্ঠিত ‘বি’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দলকে ওমানের আল সিব ক্লাব হারিয়েছে ৩-২ গোলে।
এক গোলে পিছিয়ে পড়া বসুন্ধরা কিংস ম্যাচে ফিরে লিডও নিয়েছিল। ৭ মিনিটে নাসেরের গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ওমানের ক্লাবটি। ৪১ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান রাফায়েল গোল করে কিংসকে সমতায় ফেরান।
৫৮ মিনিটে রাকিব হোসেনের গোলে প্রথমবার লিড নেয় বসুন্ধরা কিংস। তবে মাত্র ২ মিনিট লিড ধরে রাখতে পেরেছিলেন তপু বর্মণরা। ৬০ মিনিটে জহির আল আকবরি গোল করে সমতায় ফেরান ওমানের ক্লাবকে।
৭৭ মিনিটে সর্বনাশ হয় কিংসের। আবদুল্লাহ আজিজের গোলে দ্বিতীয়বার লিড নেয় ওমানের ক্লাবটি। ওই গোল ধরে রেখে মাঠ ছাড়ে মধ্যপ্রাচ্যের ক্লাবটি। বসুন্ধরা কিংস আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।
বসুন্ধরা কিংসের দ্বিতীয় ম্যাচ ২৮ অক্টোবর লেবাননের ক্লাব আল আনসারের বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ ৩১ অক্টোবর কুয়েতের ক্লাব আল কুয়েতের বিপক্ষে।
আরআই/বিএ