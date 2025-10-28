আন্তর্জাতিক ভলিবলে তুর্কমেনিস্তান চ্যাম্পিয়ন, বাংলাদেশ চতুর্থ

আন্তর্জাতিক ভলিবলে তুর্কমেনিস্তান চ্যাম্পিয়ন, বাংলাদেশ চতুর্থ
টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন ফাইনাল খেলার লক্ষ্যের কথা বলেছিল। তবে সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন কাভা কাপের আয়োজক হয়ে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট শেষ করেছে চতুর্থ হয়ে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও বাংলাদেশ পারেনি, ৩-০ সেটে হেরে গেছে শ্রীলংকার কাছে।
এই টুর্নামেন্টে ফেবারিট ছিল তুর্কমেনিস্তান। শেষ পর্যন্ত এ দলটিই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা আফগানিস্তানকে ৩-২ সেটে হারিয়ে শিরোপা উদযাপন করেছে তুর্কমেনিস্তান।
মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ফাইনাল ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো কাভা কাপের শিরোপা জিতল মধ্য এশিয়ার এই দেশটি। এর আগে তারা ২০১৫ ও ২০১৮ সালে এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।
পুরো টুর্নামেন্টেই দাপট দেখিয়েছে তুর্কমেনিস্তান। রাউন্ড রবিন লিগের পাঁচ ম্যাচের সবগুলো জিতে ফেভারিট হিসেবে ফাইনালে উঠেছিল তারা। কিন্তু শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল আফগানিস্তান।
উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালের শুরুতেই চমক দেখিয়েছিল আফগানিস্তান। ২৫-২০ পয়েন্টে প্রথম সেট জিতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আফগানরা। তবে দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ায় তুর্কমেনিস্তান। ২৫-২১ পয়েন্টে জিতে সমতা আনে। তৃতীয় সেটটি ছিল আফগানিস্তানের দখলে, ২৫-১৮ পয়েন্টে জিতে তারা আবারও ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।
ম্যাচ যখন আফগানিস্তানের দিকে ঝুঁকছিল, ঠিক তখনই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে চতুর্থ সেট নিজেদের করে নেয় তুর্কমেনিস্তান। ২৫-২০ পয়েন্টে সেট জিতে তারা খেলাকে নিয়ে যায় ভাগ্য নির্ধারণী পঞ্চম সেটে।
পঞ্চম সেটে ছিল চরম উত্তেজনা। এক সময় দুই দলের স্কোর ১১-১১ তে সমান হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্নায়ুর চাপ সামলে নেয় তুর্কমেনিস্তান। ১৫-১২ পয়েন্টে সেট জিতে নেয় তারা এবং উল্লাসে মেতে ওঠে পুরো দল।
ফাইনাল শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক এবং সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন কাভার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ লতিফ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি ফারুক হাসান, সিনিয়র সহ সভাপতি লতিফ শাহরিয়ার জাহেদী ও সাধারণ সম্পাদক বিমল ঘোষ ভুলু।
