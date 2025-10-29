  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় ওয়ানডে
সরাসরি চলমান, সকাল ৭টা
টি স্পোর্টস টিভি

নারী বিশ্বকাপ, প্রথম সেমিফাইনাল
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত, প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, দুপুর ২-১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ফিফা অনূর্ধ্ব–১৭ নারী বিশ্বকাপ
স্পেন–ফ্রান্স
রাত ৯–৩০ মি.
ফিফা+ টিভি

টেনিস
প্যারিস মাস্টার্স
সরাসরি, রাত ৯টা
টেন ৫

