টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫
ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় ওয়ানডে
সরাসরি চলমান, সকাল ৭টা
টি স্পোর্টস টিভি
নারী বিশ্বকাপ, প্রথম সেমিফাইনাল
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত, প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, দুপুর ২-১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ফিফা অনূর্ধ্ব–১৭ নারী বিশ্বকাপ
স্পেন–ফ্রান্স
রাত ৯–৩০ মি.
ফিফা+ টিভি
টেনিস
প্যারিস মাস্টার্স
সরাসরি, রাত ৯টা
টেন ৫
আইএইচএস/