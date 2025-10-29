সিরিজে ফেরার লড়াই আজ বাংলাদেশের

সিরিজে ফেরার লড়াই আজ বাংলাদেশের
সর্বশেষ চার সিরিজের সব ক’টি জিতেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে সর্বশেষ সাতটি টি-টোয়েন্টি রিসিজে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের আলোয় দুই দল দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে। এ পরিস্থিতিতে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজটি কে জিতবে? বাংলাদেশ জিতে কী নিজেদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখবে নাকি ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরাজয়ের ধারা কাটিয়ে আবারও জয়ের রাস্তায় উঠে আসতে পারবে?
আপাতত সিরিজে এগিয়ে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে তারা হারিয়েছে ১৬ রানের ব্যবধানে। প্রথম ম্যাচ জয়ের ফলে মানসিকভাবে বেশ চাঙ্গা ক্যারিবীয়রা। মঙ্গলবার তাদের ছিল ঐচ্ছিক অনুশীলন। কিন্তু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট ল্যাফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ঐচ্ছিক অনুশীলনটাকেই তারা বেশ সিরিয়াস বানিয়ে ফেলেছিল। ক্যারিবীয়দের সিরিয়াসনেস দেখে যে কেউ বলে দেবে, দ্বিতীয় ম্যাচেই সিরিজটা জিতে নিতে কতটা মরিয়া তারা।
আজ জিতলেই তিন ম্যাচের সিরিজ ১ ম্যাচ হাতে রেখে নিজেদের করে নেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর টিকে থাকতে হলে আজ জয়ের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের। এমন সমীকরণ সামনে রেখে মাঠে নামতে প্রস্তুত দুই দল।
কিন্তু সিরিজে ফিরতে মরিয়া বাংলাদেশের মূল সমস্যা তো ব্যাটিং লাইনআপে। বিশেষ করে মিডল অর্ডারে। ২০২৫ পঞ্জিকা বর্ষে সবচেয়ে বেশি টি-২০ জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশ দলের মিডল অর্ডার ছিল বেশ নড়বড়ে। মাত্র ১১৯.৮৩ গড়ে স্ট্রাইক রেট। মিডল অর্ডারে হাফ সেঞ্চুরি হয়েছে দুটি। একটি তাওহিদ হৃদয় এবং অন্যটি করেছেন জাকের আলী অনিক।
কিন্তু সর্বশেষ কয়েকটি ম্যাচে বাজে ব্যাটিংয়ের কারণে প্রথম ম্যাচে জাকের আল অনিক একাদশে ঠাঁই পাননি। যদিও মঙ্গলবার সহকারী কোচ সালাউদ্দিনের তত্বাবধানে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন জাকের। আজ হয়তো একাদশে নুরুল হাসান সোহানের পরিবর্তে সুযোগ পেতে পারেন জাকের আলী অনিক।
চট্টগ্রামের উইকেট বেশ ব্যাটিং বান্ধব। এই ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে বাংলাদেশের ব্যাটাররা প্রথম ম্যাচে ছিলেন ব্যর্থ। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে ফর্মে ফিরে কী তারা পারবে সিরিজে ফিরতে?
