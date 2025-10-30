হকিতে নারীদের কোটি টাকার টুর্নামেন্ট
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন মার্চ মাসে ১১ দল নিয়ে যে আয়োজন করেছিল, ব্র্যাক ব্যাংক ছিল নারী হকির সেই আসরের পৃষ্ঠপোষক। এবার ওই ব্যাংকটি আরো বড় পরিসরে নারী হকি টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে। ২ নভেম্বর থেকে ১৮ দল নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন টুর্নামেন্টন; নামকরণ করা হয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক অপরাজেয় আলো নারী হকি টুর্নামেন্ট।
বাজেট কোটি টাকা ছুঁইছুঁই। নির্দিষ্ট করে বললে ৯৮ লাখ প্লাস। এ সময়ে হকির জন্য এই অংকের পৃষ্ঠপোষক বড় একটা ব্যাপার। টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার হকি ফেডারেশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ব্র্যাক ব্যাংকের চিফ কমিউনিকেশন অফিসার ইকরাম কবীর বলেছেন, ‘মার্চের ডেভেলপমেন্ট কাপে ব্র্যাক ব্রাংক ছিল স্পন্সর। এবার পার্টনার। আমরা নিজেরা যোগাযোগ করেই নারী হকির উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছে। আমরা এটা করে যাবো। আউটপুট ভালো হলে সামনে বড় পরিসরে আমরা হকির মেয়েদের এই টুর্নামেন্ট করতে আগ্রহী হবো। আমরা কোনো চুক্তি করিনি, পর্যায়ক্রমে করে যাবো।’
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান বলেছেন, ‘দুই পর্বে হবে এই টুর্নামেন্ট। ১৮ জেলা প্রথম পর্বে ৪ জোনে ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতি জোনের চ্যাম্পিয়ন দল এবং বিকেএসপিকে নিয়ে ডিসেম্বরের শেষের দিকে চূড়ান্ত পর্ব হবে। জোনাল চ্যাম্পিয়ন জেলা চাইলে বিদায় নেওয়া জেলাগুলোর থেকে ভালো খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে শক্তিশালী দল গঠন করতে পারবে। আমরা চাই মেয়েরা বেশি করে খেলুক ও প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়।'
২ নভেম্বর রাজশাহী জোনের জয়পুরহাট-রংপুর ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াবে এই টুর্নামেন্টে। প্রথম দিন আরেকটি ম্যাচে অংশ নেবে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও। এই জোনের অন্য দলটি হচ্ছে রাজশাহী। ময়মনসিংহ জোনের ৫ জেলা হচ্ছে ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, নেত্রোকোনা, কুমিল্লা জোনের চার জেলা হচ্ছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও সিলেট এবং যশোর জোনের ৪ জেলা হচ্ছে যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ ও পটুয়াখালী।
