  2. খেলাধুলা

টানা তৃতীয়বারের মতো জাতীয় নারী দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেন ঢাবির নোশিন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
টানা তৃতীয়বারের মতো জাতীয় নারী দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেন ঢাবির নোশিন
নোশিন আনজুম/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের আয়োজনে ৪৩তম জাতীয় নারী দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফিদে মাস্টার নোশিন আনজুম। ১১টি রাউন্ডে আধিপত্য ধরে রেখে টানা তৃতীয়বারের মতো জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ন হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের এই শিক্ষার্থী।

নোশিনের ফিদে আইডি-১০২১৮৫৬৪। তিনি ১১ ম্যাচে সাড়ে ৮ পয়েন্ট পেয়েছেন। ফার্স্ট রাউন্ডেই বাজিমাত করেন এই দাবাড়ু। প্রথম ম্যাচেই কালো ঘুঁটি নিয়ে হারিয়ে দেন বাংলাদেশের আরেক কিংবদন্তি নারী দাবাড়ু রানী হামিদকে।

সব খেলা শেষে ৩ ম্যাচে ড্র ও ৭ ম্যাচে জয় পেয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছেন নোশিন। শেষ ম্যাচে সাদা ঘুঁটি নিয়ে ওয়ার্শিয়া খুশবুর সাথে ড্র করলে জাতীয় চ্যাম্পিয়নের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে যায় এই উদীয়মান দাবাড়ুর। তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে অংশ নিয়েছেন।

বুদ্ধির খেলা দাবায় বেশ কয়েক বছর আগেই নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন নোশিন। ২০০৪ সালে জন্মগ্রহণ করা এই নারী দাবাড়ু মাত্র ১৫ বছর বয়সে তার প্রথম নর্ম উইমেন ক্যান্ডিডেট মাস্টার (২০১৯) অর্জন করেন। এর পরের বছর ২০২০ সালে ২য় নর্ম উইমেন ফিদে মাস্টার অর্জন করেন। এছাড়া তার দুটি আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম রয়েছে।

খেলা শেষে জাগো নিউজের প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে নোশিন তার নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। বলেন, আমার ধ্যান-জ্ঞান সবটাই দাবা কেন্দ্রিক। ভবিষ্যতে আমি (সুপার জিএম) গ্রান্ডমাস্টার হতে চাই ও বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ খেলতে চাই। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, যাতে আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

এসএএইচ

