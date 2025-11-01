ইসলামিক সলিডারিটি গেমস
টিটি খেলোয়াড়দের প্রস্তুতির সুযোগ ফেডারেশন কাপে
সৌদি আরবের রিয়াদে ৭ থেকে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ইসলামিক সলিডারিটি গেমস। এ গেমসে বাংলাদেশ যে ১০ ডিসিপ্লিনে অংশ নেবে তার একটি টেবিল টেনিস। ৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী খেলোয়াড় অংশ নেবেন টেবিল টেনিসে। খেলোয়াড়দের গেমসের প্রস্তুতির সুবিধার্থে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন আয়োজন করেছে ফেডারেশন কাপ। তিন দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে শুক্রবার।
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে টেবিল টেনিসে অংশ নেবেন জাভেদ আহমেদ, রামহিম লিয়ান বম, মহতাসিন আহমেদ হৃদয়, খৈ খৈ মারমা ও সোনাম সুলতানা সোমা। এই খেলোয়াড়দের জন্য শুরু হওয়া ফেডারেশন কাপ প্রস্তুতির দারুণ এক ক্ষেত্র।
খেলোয়াড়রা সকাল-বিকেল দুই বেলা অনুশীলন করে আসছিলেন দক্ষিণ এশিয়ান গেমস (এসএ গেমস) ও ইসলামিক সলিডারিটি গেমসকে সামনে রেখে। প্রায় তিন মাস ধরে পল্টন শহীদ তাজউদ্দিন ইনডোর স্টেডিয়ামে চলছে খেলোয়াড়দের আবাসিক ক্যাম্প। এসএ গেমস নিয়ে কিছুটা অনিশ্চিয়তা তৈরি হলেও ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে অংশ নিতে টেবিল টেনিস দল ঢাকা ছাড়বে ৫ নভেম্বর।
একটা বড় বিরতি দিয়েই অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফেডারেশন কাপ। সর্বশেষ এই টুর্নামেন্ট হয়েছিল ২০২১ সালে। এবার পুরুষদের ৩৩টি ও মেয়েদের ৯টি দল অংশ নিচ্ছে। ১৫৯ জন পুরুষ খেলোয়াড়ের পাশাপাশি ৩৪ জন নারী খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন এবারের ফেডারেশন কাপে। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও নারী একক এবং দলগত- এই চারটি ইভেন্টে হবে খেলা।
খেলোয়াড় জাভেদ আহমেদ বলেছেন, ‘ইসলামিক সলিডারিট গেমস ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। ফেডারেশন কাপ ওই প্রতিযোগিতার জন্য ভালো প্রস্তুতি হওয়ার কথা। কারণ এমন টাফ ম্যাচ খেলা হলে ওখানে আরেকটু স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারব। কারণ এমনিতে আমাদের ম্যাচ খেলা কম হয়। তাই আমি মনে করি এই টুর্নামেন্ট আমাদের জন্য খুব কাজে দেবে। এই টুর্নামেন্ট খেললে প্রকৃত রেজাল্ট বোঝা যাবে যে এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কতটা উন্নতি করলাম।’
রামহিম লিয়ন বমের প্রত্যাশাও অনেক। তিনি বলেন, ‘প্রথমেই নতুন কমিটিকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা এসেই অনেকগুলো টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। আরও টুর্নামেন্ট হলে খেলোয়াড়রা আরও প্রস্তুতি নিতে পারবে। এবার বড় গেমসের আগে এমন প্রতিযোগিতা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আগের বার ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিলাম। এবার আশা করি সেমিফাইনাল খেলব।’
আরআই/এমএমআর/জেআইএম