বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় ভারতের মেয়েরা, আসছে না আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় ভারতের মেয়েরা, আসছে না আর্জেন্টিনা
আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় বাংলাদেশ এখন সরগরম। বৃহস্পতিবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হয়েছে বাংলাদেশ ও নেপাল ফিফা প্রীতি ম্যাচ। ১৮ নভেম্বর হবে বাংলাদেশ-ভারত এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে-অফ সিরিজের এখনো বাকি এক ম্যাচ। এশিয়ান আরচারি শেষ হয়েছে শুক্রবার। ক্রীড়াঙ্গনের এই ব্যস্ততা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বকাপ। নারী কাবাডি বিশ্বকাপের আসর বসছে রাজধানীতে।
সোমবার মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১১ দল। ১২ দলের অংশগ্রহণের কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করেছে আর্জেন্টিনা। শুক্রবার থেকে বিদেশি দলগুলোর ঢাকা আসা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে এসে পৌঁছেছে ভারত ও জাঞ্জিবার।
নারী বিশ্বকাপ কাবাডির এটি দ্বিতীয় আসর। প্রথম আসর বসেছিল ১৩ বছর পর আগে।২০১২ সালে প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের পাটনায়। সেই আসরে বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছিল জাপানের কাছে। ভারত বর্তসমান চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ ইরান।
নারী কাবাডি বিশ্বকাপ সামনে রেখে অনেক আগেই শুরু হয়েছে বাংলাদেশের প্রস্তুতি। বাংলাদেশের মেয়েরা নেপালে গিয়ে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলে এসেছে।
বাংলাদেশ জাতীয় নারী কাবাডি দল এখন বিকেএসপিতে কোচ শাহনাজ পারভীন মালেকা ও আরদুজ্জামান মুন্সীর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছে।
বিশ্বকাপের দলগুলো হচ্ছে-বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, চাইনিজ তাইপে, জার্মানি, কেনিয়া, নেপাল, পোল্যান্ড, থাইল্যান্ড, উগান্ডা ও জাঞ্জিবার।
এমএমআর/এএসএম