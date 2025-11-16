টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, প্রথম ওয়ানডে
সকাল ৭টা
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
কলকাতা টেস্টের তৃতীয় দিন
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা, তৃতীয় ওয়ানডে
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টিস্পোর্টস, এ স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
ভারত ‘এ’-পাকিস্তান ‘এ’
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
পর্তুগাল-আর্মেনিয়া
রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ২
আলবেনিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ২
ইতালি-নরওয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
এটিপি ফাইনালস
একক ফাইনাল
রাত ১১টা,
সনি স্পোর্টস ৫
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
নাইজেরিয়া-কঙ্গো ডিআর
রাত ১টা,
ফিফা প্লাস
আইএন/জেআইএম