বিশ্বকাপে শুভ সূচনা বাংলাদেশের মেয়েদের

বিশ্বকাপে শুভ সূচনা বাংলাদেশের মেয়েদের
ম্যাচের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের স্কোরই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশের মেয়েরা যেন প্রতিপক্ষ উগান্ডাকে একটু পরখ করেই নিচ্ছিল। ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে রোববার শুরু হওয়া নারী বিশ্বকাপ কাবাডির প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে প্রথমার্ধে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন উগান্ডার মেয়েরা। মাত্র দুই পয়েন্টে (১৪-১২) পিছিয়ে ছিল আফ্রিকার দলটি। অথচ দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সামনে পাত্তাই পায়নি অতিথি দলটি।
ম্যাচের শেষ বাঁশি যখন বাজলো তখন স্কোরবোর্ডে বাংলাদেশ ৪২, উগান্ডা ২২। বাংলাদেশ দুর্দান্ত এক জয় দিয়ে শুরু করেছে ঘরের মাঠের কাবাডি বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের ম্যাচের আগে হয়েছে জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্বকাপ উদ্বোধন করেছেন।
উগান্ডা প্রথমবারের মতো নারী কাবাডির সবচেয়ে বড় মঞ্চে। শারীরিক দিক দিয়ে তারা এগিয়েছিল, বাংলাদেশ এগিয়েছিল অভিজ্ঞতা ও ট্যাকনিকে। তারপরও প্রথমার্ধে উগান্ডাকে বাংলাদেশের চেয়ে সেভাবে আলাদা করা যায়নি। বিরতির পর একটা সময়তো ম্যাচে লিডও নিয়েছিল উগান্ডা।
পিছিয়ে পড়ে যেন জ্বলে উঠতে শুরু করে বাংলাদেশের মেয়েরা। দুই বার উগান্ডাকে অলআউট করে ব্যবধান অনেক বাড়িয়ে নেয় স্বাগতিক মেয়েরা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা জিতে নেয় ৪২-২২ পয়েন্টে। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ যেখানে ২৮ পয়েন্ট তুলেছে, সেখানে উগান্ডা তুলতে পারে মাত্র ১০ পয়েন্ট। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় ‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-জার্মানি।
ম্যাচসেরা পুরস্কার জিতে স্মৃতি আক্তার বলেছেন, ‘শুরুতে আমরা কিছুটা চাপ অনুভব করছিলাম। যেহেতু কখনোই আমরা উগান্ডার সাথে খেলিনি, এই প্রথমবার খেলেছি। ওদের ম্যাচটা আমাদের বুঝতে একটু সময় লেগেছে। এর জন্য শুরুতে একটু অগোছালো মনে হয়েছে। ওদের বুঝে নেওয়ার পরে আমরা অনেক ভালো খেলেছি।’
আইএইচএস/