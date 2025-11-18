টিভিতে আজকের খেলা, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
রাত ৮টা, এ স্পোর্টস
ফুটবল
এশিয়ান কাপ বাছাই
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
মেক্সিকো-পর্তুগাল
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
ব্রাজিল-ফ্রান্স
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
অস্ট্রিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ৯টা ৪৫ মিনিট, ফিফা প্লাস
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
স্পেন-তুরস্ক
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
কাবাডি
নারী বিশ্বকাপ
দ্বিতীয় দিন
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
