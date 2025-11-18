  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৮ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১৮ নভেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
রাত ৮টা, এ স্পোর্টস

ফুটবল
এশিয়ান কাপ বাছাই
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
মেক্সিকো-পর্তুগাল
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

ব্রাজিল-ফ্রান্স
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস

অস্ট্রিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ৯টা ৪৫ মিনিট, ফিফা প্লাস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
স্পেন-তুরস্ক
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

কাবাডি
নারী বিশ্বকাপ
দ্বিতীয় দিন
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।