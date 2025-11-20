টিভিতে আজকের খেলা, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
আবুধাবি টি-টেন
গ্ল্যাডিয়েটরস-চ্যাম্পস
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
বুলস-রাইডার্স
সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট
টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
টাইটানস-স্ট্যালিয়নস
রাত ১০টা
টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব
প্লে-অফ ড্র
সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট
ফিফা প্লাস
