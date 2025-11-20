হামজা চৌধুরীকে সামনে পেলে ‘থ্যাঙ্কস’ জানাবো: মুশফিক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঢাকা টেস্টটি মুশফিকের জন্য ‘সোনায় সোহাগা’ হয়ে থাকলো। প্রথমত এটা ছিল তার ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট। তারপর সেই ম্যাচে সেঞ্চুরি করে তিনি এখন রীতিমতো ‘অমর’ হয়ে গেলেন। কাজেই এ টেস্ট খেলতে নেমেই আসলে সবার প্রশংসাধন্য হয়েছেন মুশফিকুর রহিম।
অনেকেই তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলার জন্য অনেক অভিনন্দন বার্তা ও শুভকামনাও মিলেছে। সেই শুভকামনা জানানোর তালিকায় আছেন সময়ের আলোচিত ক্রীড়াবিদ, ইংল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশি ফুটবলার হামজা চৌধুরী। তিনিও মুশফিককে শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন। শুভকামনা জানিয়েছেন। সেই শুভেচ্ছা বার্তা ও শুভ কামনা কি তার চোখে পড়েছে?
আজ বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে উঠলো সে প্রশ্ন, ‘মুশফিক ভাই, অনেক উইশ এসেছে। একটা উইশ কি আপনার চোখে পড়েছে যে, হামজা চৌধুরী গতকাল রাতে আপনাকে উইশ করেছেন?’
হাসিমুখে ছোট্ট জবাব মুশফিকের, ‘জি, জি, জি। আমি গতকাল, হ্যাঁ রাতে মানে আজ সকালে শুনেছি। পরে আমি আমার ম্যানেজারের মোবাইল থেকে দেখেছি। হামজা চৌধুরী আমাকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনাও জানিয়েছেন।’
পাল্টা তারও হামজা চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানানোর একান্ত ইচ্ছে। তাই মুখে এমন কথা, ‘হোপফুলি যদি সামনাসামনি কখনো দেখা হয়, ইনশাআল্লাহ ডেফিনেটলি থ্যাংকস দেব হামজা চৌধুরীকে।’
এআরবি/আইএইচএস