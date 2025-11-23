বিওএ নির্বাচন
ভোট হচ্ছে শুধু উপ-মহাসচিবের দুই পদে, প্রার্থী তিনজন
আগামী ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত ভোট প্রয়োগ করতেই হচ্ছে কাউন্সিলরদের। রোববার ঘোষিত চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী উপমহাসচিবের তিন পদের দুটির জন্য ভোটের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছেন তিনজন। বাকি সব পদেই প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন।
বিওএর উপমহাসচিব পদ তিনটি। এর মধ্যে দুটি অলিম্পিকভুক্ত ফেডারেশন কোটার ও একটি বিওএর পেট্রোন কোটায়। পেট্রোন কোটার পদে একমাত্র প্রার্থী বিসিবির পরিচালক মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন। তাই তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। অলিম্পিকভুক্ত ফেডারেশন কোটার দুই পদের জন্য লড়াই করবেন তিন জন। তারা হলেন বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শাহিন, বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ ও বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এমএ কুদ্দুস খান।
অতিরিক্ত প্রার্থী ছিলেন রিজিওনাল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কোটার সদস্য পদেও। তিন পদের বিপরীতে এ কোটায় প্রার্থী ছিলেন চট্টগ্রামের সৈয়দ আবুল বশর, ঢাকার সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির, সিলেটের আবিবুল বারী আয়হান ও ময়মনসিংহের আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ। ফুয়াদ সরে দাঁড়ানোয় এই তিন পদেও ভোট লাগছে না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন সৈয়দ আবুল বশর, সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির ও আবিবুল বারী আয়হান
সবচেয়ে আলোচিত মহাসচিব পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন সাবেক শাটলার মো. জোবায়েদুর রহমান (রানা)। সহ-সভাপতি পদে যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথে, তারা হলেন- অ্যাথলেটিকসের সভাপতি ড. মো. নাঈম আশফাক চৌধুরী ও সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা এবং সাবেক হকি খেলোয়াড় ইমরোজ আহমেদ।
কোষাধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন সাইক্লিংয়ের সাইফুল ইসলাম। অলিম্পিকভুক্ত ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিওএ’র সদস্য পদ পেতে যাচ্ছেন- ব্যাডমিন্টনের রাসেল কবির সুমন, বাস্কেটবলের আতিকুল হাফিজ, জিমন্যাস্টিক্সেকের হাবিবুর রহমান জামিল, হ্যান্ডবলের সালাউদ্দিন আহমেদ, হকির রিয়াজুল হাসান, জুডোর ওয়েস হুদা, রোইংয়ের মাকসুদ আলম, টেবিল টেনিসের মাকসুদ আহমেদ, তায়কোয়ানদোর হাসানুজ্জামান খান বাবলু, ভলিবলের ফারুক হাসান, ভারোত্তোলনের মহিউদ্দিন আহমেদ, কুস্তির মো. আশিক সাঈদ, ফেন্সিংয়ের কামরুল ইসলাম ও রাগবির আব্দুল্লাহ আল জহির স্বপন।
আরও যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন তারা হলেন- অলিম্পিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে কারাতের শাহজাদা আলম, স্পেশাল অলিম্পিকের মশিউর রহমান, মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ফিরোজা করিম নেলী, সেনা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হুমায়ূন কবীর, অলিম্পিয়ন শ্যুটার আব্দুল্লাহ হেল বাকী, ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম ফকির, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাহী পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম এবং বিওএ’র অ্যাথলেট কমিশনের ফারহাদ জেসমিন লিটি।
বিওএ’র নির্বাহী কমিটি সভাপতিসহ ৩৭ সদস্যের হলেও একজন কম থাকছে আইওসির প্রতিনিধি না থাকায়। ৩৬ সদস্যের নতুন যে কমিটি হতে যাচ্ছে সেখানে মাত্র তিনজন আছেন বর্তমান কমিটির। সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হুমায়ূন কবীর ও ফিরোজা করিম নেলী ছাড়া বর্তমান কমিটির বাকিরা বিদায় নিচ্ছেন ৩০ নভেম্বরের সাধারণ সভার পর।
