জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না

জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না
জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা কোনো নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না বলে সতর্কতা জারি করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। দেশের খেলাধুলার অন্যতম এই অভিভাবক প্রতিষ্ঠানটি সোমবার এ বিষয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
পরিষদের পরিচালক (ক্রীড়া) মোহাম্মদ আমিনুল এহসান স্বাক্ষরিত নির্দেশনায় এই বলে সব ডিসিপ্লিনের জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের সতর্ক করেছে, ‘জাতীয় দলের খেলোয়াড়গণ দেশের সম্পদ এবং সকল নাগরিকের নিকট একাত্মতার প্রতীক। খেলাধুলা এবং খেলোয়াড়দের ভাবমূর্তি কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা নির্বাচনি কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হওয়া বা তাদের ব্যবহার করা ক্রীড়াঙ্গনের নিরপেক্ষতা ও পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে কাম্য নয়।’
প্রজ্ঞাপনে বলে হয়েছে, ‘আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণাকালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো মহল বা ব্যক্তি জাতীয় দলের বর্তমান খেলোয়াড়দের নির্বাচনি প্রচারণায় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ দৃঢ়ভাবে মনে করে, খেলোয়াড়দের এ ধরনের প্রচারণামূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া জাতীয় ক্রীড়ানীতির পরিপন্থি এবং ক্রীড়াঙ্গনের পরিবেশ কলুষিত করতে পারে।’
সব ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য সব সংস্থাকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ‘জাতীয় দলের কোনো খেলোয়াড়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি প্রচারণায় বা কোনো প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে ব্যবহার করা যাবে না। খেলোয়াড়দের কোনো নির্বাচনি সভার মঞ্চে বা প্রচারণামূলক কার্যক্রমে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সব খেলোয়াড়কে তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্যের মাধ্যমে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নির্দেশনাসমূহের যে কোনো ব্যত্যয় দেশে চলমান সুস্থ ধারার ক্রীড়া পরিবেশকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করতে পারে, যা একেবারেই অনভিপ্রেত। তাই দেশের সার্বিক কল্যাণে নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হলো।’
আরআই/আইএইচএস/