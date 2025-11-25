টিভিতে আজকের খেলা, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
গুয়াহাটি টেস্টের চতুর্থ দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গালাতাসারাই-সেঁ জিলোয়াস
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
আয়াক্স-বেনফিকা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
ম্যানচেস্টার সিটি-লেভারকুসেন
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
চেলসি-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
মার্শেই-নিউক্যাসল
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
আইএন/জেআইএম