  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৫ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

গুয়াহাটি টেস্টের চতুর্থ দিন

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা

টি স্পোর্টস

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গালাতাসারাই-সেঁ জিলোয়াস
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সনি স্পোর্টস ১

আয়াক্স-বেনফিকা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সনি স্পোর্টস ২

ম্যানচেস্টার সিটি-লেভারকুসেন
রাত ২টা

সনি স্পোর্টস ১

চেলসি-বার্সেলোনা
রাত ২টা

সনি স্পোর্টস ২

মার্শেই-নিউক্যাসল
রাত ২টা

সনি স্পোর্টস ৫

