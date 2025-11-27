ভালো কাজ করলে সব দল আপনাকে কাছে নেবে: পাইলট
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিবির পরিচালক খালেদ মাসুদ পাইলট বলেছেন, ‘ভালো কাজ করলে সব দলই আপনাকে কাছে নেবে। আমি চেষ্টা করি নিজের অবস্থান থেকে দেশের জন্য ভালো কিছু করতে। দেশের মানুষ আমার কাছে ভালো কাজেরই প্রত্যাশা করে, আমিও চাই তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে। আমার জন্য দোয়া করবেন, যেন সবসময় ভালো কাজ করতে পারি।’
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে পটুয়াখালী চৌরাস্তায় স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের সঙ্গে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ানসহ স্থানীয় ক্রীড়াঙ্গনের নেতৃবৃন্দ।
রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে পাইলট বলেন, ‘আমি খেলোয়াড় মানুষ। আমাকে সবাই খেলার মানুষ হিসেবেই দেখতে পছন্দ করে। সেই জায়গাতেই থাকতে চাই। আমি সবাইকে সম্মান করি। প্রতিটি দলকে, প্রতিটি মানুষকে। আমার কাছে দেশই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
তিনি আরও বলেন, ‘পটুয়াখালীতে এসেছি মাঠগুলো দেখতে। এখানে অনেক মাঠ আছে; কিন্তু সবগুলো খেলার উপযোগী অবস্থায় নেই। কিভাবে সেগুলোকে খেলোয়াড়দের জন্য মানসম্মত করা যায়, সেটা দেখতেই আমার এই সফর।’
উল্লেখ্য, আগামীকাল পটুয়াখালীর বাউফলে ‘জুলাই আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে’ আয়োজিত এক ফুটবল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন খালেদ মাসুদ পাইলট।
