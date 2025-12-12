  2. বিনোদন

হাসপাতাল থেকে কখন ছাড়া পচ্ছেন নচিকেতা, জানালেন চিকিৎসকেরা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
নচিকেতা চক্রবর্তী। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করতেই কয়েকদিন আগে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন দুই বাংলার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায়, তার হৃদযন্ত্রে ব্লকেজ রয়েছে। সে অনুযায়ী গত শনিবার জরুরি ভিত্তিতে স্টেন্ট বসানো হয়। এরপর থেকেই নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয় গায়ককে।

নচিকেতার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগীদের মধ্যে দেখা দেয় উদ্বেগ। কবে তিনি বাড়ি ফিরবেন-এ নিয়েও দুশ্চিন্তা ছিল তাদের। অবশেষে মিলেছে সুখবর। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আজই ছাড়পত্র পাচ্ছেন নচিকেতা। আপাতত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আরও কয়েক দিন বিশ্রামে থাকতে হবে তাকে।

গত মঙ্গলবার কোচবিহার সফর শেষ করে হাসপাতালে গিয়ে নচিকেতার খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গায়কের দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। পূজার সময় এক অনুষ্ঠানে তাকে ভালোভাবে খাওয়া-দাওয়া করার পরামর্শ দিতেও শোনা গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পরও দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে তিনি খোঁজখবর নেন।

নচিকেতার দ্রুত সেরে ওঠায় পরিবার থেকে জানানো হয়েছে, তার শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছেন তিনি। অনুরাগীদের জন্য তাই সুখবর- আজ (১২ ডিসেম্বর) বাড়ি ফিরছেন এই প্রিয় সংগীতশিল্পী।

