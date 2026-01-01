সাকিবকে বিসিবির চেয়ে বড় বলে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেতে যাচ্ছেন রকিবুল হাসান

সাকিবকে বিসিবির চেয়ে বড় বলে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেতে যাচ্ছেন রকিবুল হাসান
রকিবুল হাসান। যার গুণের শেষ নেই। তিনি দেশ বরেণ্য ক্রিকেটার। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। মুক্তিযোদ্ধা। ৭১‘র মুক্তি সংগ্রাম শুরুর আগে ব্যাটে মুক্তি ও স্বাধীনতার স্টিকারযুক্ত ব্যাট হাতে মাঠে নেমে কোটি বাংলাদেশীর মন জয় করে নিয়েছিলেন। ক্রিকেট জ্ঞান প্রবল। কথা বলায় খুব পারদর্শি। উপস্থাপনাও চমৎকার। তাই ক্রিকেট মহল ছাপিয়ে ক্রীড়াঙ্গনেও রকিবুল হাসান বাকপটু ও সুবক্তা হিসেবে সমাদৃত। সুশিক্ষিত। কিন্তু কঠিন সত্য হলো প্রায়শই তিনি নিজের মুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না।
কথাবার্তা, আচার-আচরণে ‘স্থান-কাল ও পাত্র’ মেনে চলা তার অভিধানে নেই তেমন। কখনো কখনো যত্র-তত্র, যাকে-তাকে যা খুশি বলে ফেলেন।
এর আগে, একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে টকশো করতে গিয়ে অফ দ্য রেকর্ডে অসংলগ্ন কথা বলে বিতর্কে জড়ান। তিনি যে বিসিবির তেনভুক, হেড অফ ম্যাচ রেফারি কথা বলতে গিয়ে তিনি মাঝে মধ্যে বেমালুম বলে বসেন।
যেমন গতকাল ৩১ ডিসেম্বর সিলেটে প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ বলে বসেন সাকিব বাংলাদেশের ক্রিকেটের চেয়েও বড়। ‘সাকিব ইজ অলমোস্ট বিগার দ্যান বোর্ড।’
আর তার এমন মন্তব্যেই ক্রিকেট বোর্ডে উত্তেজনার ঝড়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বোর্ডের বেশিরভাগ পরিচালক রকিবুল হাসানের এমন মন্তব্যে চরম অসন্তুষ্ট। কয়েকজন পরিচালকের সাথে কথা বলে জানা গেছে তারা সবাই রীতিমতো ক্ষুব্ধ। শুধু বোর্ড পরিচালকরা কেন, রকিবুল হাসানের এমন মন্তব্য ক্রিকেট অনুরাগীদের বড় অংশকেও হতাশ করেছে। সাকিব সন্দোহাতীতভাবেই বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সফলতম ও সেরা পারফরমার। এ যাবৎকালে দেশের শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বড় সম্পদ, চালিকাশক্তি হিসেবে দেড় যুগ অসাধারণ সার্ভিস দিয়েছেন। কি টেস্ট , ওয়ানডে কিংবা টি টোয়েন্টি, ৩ ফরম্যাটেই সাকিব ছিলেন সবার সেরা।
তার সুনাম সুখ্যাতি, জনপ্রিয়তাও সর্বাধিক। ক্রিকেটবোধ সম্পন্ন কেউ সাকিবের জায়গায় আর কারো কথা ভাবেন না। সবার চোখে সাকিবই সেরার সেরা। বিদেশেও সাকিবের প্রশংসা, স্তুতির শেষ নেই। সবাই তাকে এক নামে চেনে। কিন্তু তাই বলে সাকিবতো দেশ ও দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংগঠন বিসিবির চেয়ে বড় হতে পারেন না। ইতিহাস বলেনা, অমুক ক্রিকেটার তার দেশের ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ে বড়।
বড় বড় ও সুপ্রতিষ্ঠত দলগুলোর কথা বাদ। ধরা যাক আফগানিস্তান আর নেপালের কথা। রশিদ খান আর লামিচানেই যথাক্রমে আফগানিস্তান ও নেপালের প্রধান তারকা। ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড তাদের চেনে। এক সময় মরিস উদুম্বে, স্টিভ টিকোলোও ছিলেন কেনিয়ান স্টার। তাদের সুনাম সুখ্যাতিও যথেষ্ট। কিন্তু তারা কেউই দেশের চেয়ে বড় না। দেশের ক্রিকেট সংস্থার চেয়েও বড় না।
নেপাল ও আফগানিস্তান ক্রিকেট খেলে, তাদের বোর্ড আছে। যে বোর্ডগুলো আইসিসির অনুমোদন প্রাপ্ত। আর সে কারণেই সেই দেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে। আর আফগানিস্তান ও নেপাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে বলেই রশিদ খান আর লামিচানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন। সাকিবও ঠিক তাই। সন্দেহতাতীভাবেই সাকিব ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে বাংলাদেশকে ৩ ফরম্যাটে অনেক ও সর্বাধিক সাফল্য এনে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি বাংলাদেশের ক্রিকেটের চেয়ে বড় নন।
এখন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিবির হেড অফ ম্যাচ রেফারি রকিবুল হাসান কাল বুধবার ইংরেজী বর্ষের শেষ দিন কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছেন, সাকিব ইজ অলমোষ্ট বিগার দ্যান দ্যা বোর্ড। যদিও তিনি পরক্ষণেই বলেছেন যদিও কেউ ক্রিকেটের উর্ধে নন। নো বডি ইজ বিগার দ্যান দ্য গেম।’
ভেতরের খবর, যেহেতু তিনি যেহেতু বিসিবির অধিভুক্ত, তাই তার কোড অফ কন্টাক্ট আছে। তিনি একথা বলে বোর্ড কর্তাদের শুধু বিরাগভাজনই হননি। ভেতরের খবর তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে কেন তিনি অমন মন্তব্য করেছেন।
জানা গেছে, এরই মধ্যে বিসিবি সভাপতিসহ বেশ কজন সিনিয়র পরিচালক অভিজ্ঞ ও ঝানু ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব রকিবুল হাসানের ঐ মন্তব্যে নাখোশ। তবে এদেশের ক্রিকেটে তার স্থানটা অনেক বড়। সর্বোপরি বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন রকিবুল হাসানকে। তাই শেষ পর্যন্ত বিসিবি তাকে অফিসিয়ালি শোকজ না করে তার কাছ মৌখিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে। এবং সেটা আজ কালের মধ্যেই।
বলে রাখা ভাল যে, এর আগে আরেক পরিচালক আদনান রহমান দিপন এক মন্তব্য করে বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন বর্তমান বোর্ড প্রধানকে। এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সেজন্য দীপনও ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
এখন বাকপটু রকিবুল হাসান ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবার কি বলে বসেন, সেটাই দেখার।
এআরবি/আইএন