ছেলের সামনে শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল, কাঁদলেন সানিয়া

১৮ বছরের পেশাদার টেনিস ক্যারিয়ারের ইতি, বিদায়বেলায় চোখের জল যে বাধা মানবে না, তা নিশ্চয়ই জানতেন। মানসিক প্রস্তুতিটা তো ছিলই সানিয়া মির্জার। তবে শেষটা যখন সত্যিই চলে এলো, চোখের জল আর ধরে রাখতে পারলেন না ভারতের টেনিসের ‘কুইন’। বিদায়বেলায় ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে মেলবোর্নে রড লেভাপ এরিনা থেকে নিজের যাত্রা শুরু করেছিলেন সানিয়া মির্জা। তারপর দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে ১৮টি বসন্ত। সেদিনের তরুণীর বয়স এখন ৩৬।

সেই মেলবোর্নেই টেনিস জীবনের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন সানিয়া। তবে শেষটায় জয়ের হাসি হাসতে পারলেন না। হারের দুঃখের সঙ্গে বিদায়ের কান্না একাকার হলো।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে ব্রাজিলীয় জুটির কাছে হারতে হয়েছে সানিয়া মির্জা ও রোহন বোপান্না জুটিকে। খেলার ফল ৬-৭ (২-৭), ২-৬।

ক্যারিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলেও প্রাপ্তি কিন্তু কম নয় সানিয়া মির্জার। ৪ বছরের ছেলের সামনে গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল ও ক্যারিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্যাচ খেলার মুহূর্ত তাকে অন্যরকম শিহরণ জাগাচ্ছে।

ম্যাচ শেষে কথা বলার সময় বারবার গলা ধরে আসছিল সানিয়ার। নিজে কাঁদলেন ও কাঁদালেন তার কোটি কোটি ভক্তকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চোখ মুছতে মুছতে সানিয়া বললেন, ‘আমি কাঁদছি। এটা আসলে খুশির অশ্রু। চাইলে আরও গোটা দুয়েক প্রতিযোগিতা খেলতেই পারতাম।’

“My professional career started in Melbourne… I couldn’t think of a better arena to finish my [Grand Slam] career at.”



