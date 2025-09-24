কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যা মামলায় আসামি শিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি ও জামায়াত কর্মী০৫:৫২ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর আব্দুর রহমান শামীম ওরফে জাহাঙ্গীর (৬৫) হত্যা মামলায় জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও জামায়াত...
রাজধানীতে জামায়াতে ইসলামীর বৈশাখী শোভাযাত্রা১২:৩০ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার
‘নববর্ষের নব স্বপ্নে নব উদ্যমে জাগো’ স্লোগানকে সামনে রেখে রাজধানীতে বৈশাখী শোভাযাত্রা করেছে দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদ...
ইসলামী ব্যাংক বিপন্ন হলে অর্থনীতি বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে: জামায়াত আমির০৮:১১ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার
ইসলামী ব্যাংকে নতুন করে অস্থিরতা শুরু হয়েছে উল্লেখ করে বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের রেমিট্যান্সের ৩২ শতাংশ একাই আহরণ করে...
বাংলা নববর্ষে বিরোধীদলীয় নেতার শুভেচ্ছা০৬:৩৫ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার
বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে দেশবাসী ও প্রবাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান...
জুলাইয়ের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সরকার পার পাবে না: জামায়াত আমির০৪:৪৯ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার
ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জুলাই নাই আমরাও নাই। জুলাই আছে আমরা আছি। জুলাই আছে, সরকার আছে। জুলাই আছে, বিরোধী দলও আছে...
গণভোটের রায়কে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি সরকারকে ভোগ করতে হবে: নাহিদ০৩:২৬ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার
গণভোটের গণরায়কে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি সরকারকে ভোগ করতে হবে জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আমাদের এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার কথা। জাতীয় স্বার্থ কীভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সুরক্ষিত করবো। হামের মতো দুর্যোগ কীভাবে মোকাবিলা করবো...
গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে জেলায় জেলায় ১১ দলের বিক্ষোভ০৯:৫৩ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ১১ দলীয় জোট। রোববার বিকেলে বিভিন্ন জেলায় এ কর্মসূচি...
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বক্তব্য তুলে বিরোধী দলের ওয়াকআউট ‘যৌক্তিক হয়নি’০৮:২৫ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দল ‘অপ্রাসঙ্গিক’ কিছু বক্তব্য তুলে যে কয়েকবার ওয়াকআউট করেছে, সে বিষয়গুলো ‘যৌক্তিক হয়নি’ বলে মনে করেন...
বিএনপি সব জায়গায় নিজেদের লোক বসিয়ে ‘ক্যু’ শুরু করেছে: জামায়াত আমির০৫:৫৯ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বিএনপি জাতির সঙ্গে প্রতারণা, ধোঁকা এবং গাদ্দারি করে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। তারা এখন সেই পুরোনো আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বাকশালি কায়দায় একদলীয় শাসন জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে...
আইনমন্ত্রী বাতিল অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাই হবে, বিরোধীদল ‘বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে’০৪:৪৩ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে বাতিল হওয়া অধ্যাদেশগুলো পরবর্তী সময়ে যাচাই-বাছাই করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। বিরোধীদলীয় নেতারা...
