রাবিতে নিয়োগ পাননি জামায়াত নেতার সুপারিশপ্রাপ্ত সেই নারী

রাবিতে নিয়োগ পাননি জামায়াত নেতার সুপারিশপ্রাপ্ত সেই নারী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও চূড়ান্তভাবে নিয়োগ পাননি জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা আরেফিন নামে আলোচিত প্রার্থী।
জামায়াতের সাবেক এক এমপির সুপারিশ নিয়ে তার আবেদনপত্রটি গত ৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খানের ফেসবুক স্টোরিতে প্রকাশ পায়, যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়।
জানা গেছে, আজমীরা আরেফিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সে ৩.৮৬ পেয়ে বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং লিখিত পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। তবে মৌখিক পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ৪ আগস্ট বেলা ১১টায় ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং এদিন বিকাল ৪টায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩০ জনের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ জুলাই আটজন শিক্ষকের নিয়োগ চূড়ান্ত হয়েছে ও তারা যোগদানও করেছেন। কিন্তু এই তালিকায় আজমীরা আরেফিনের নাম নেই।
বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. এম আল বাকী বরকাতুল্লাহ এ কথা জানান। তিনি বলেন, মোট ১৬৩ জন আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ৩০ জনকে নির্বাচিত করা হয়। এখানে প্রথম, দ্বিতীয় কোনো বিষয় না। বিভাগে ৭ম হয়েও অনেকে পাশ করতে পারেন। যাকে নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়েছিল তিনি লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। যে আটজন নিয়োগ পেয়েছে তারা ১২ তারিখ থেকে যোগদান করেছেন।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান বলেন, মৌখিক পরীক্ষায় ৩১ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেন নিয়োগ পাননি সে বিষয়ে আমি বলতে পারবো না। তিনি লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও হয়তো মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি এজন্য নিয়োগ পাননি।
গত ৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খানের ফেসবুক স্টোরিতে গভীর রাতে ভেসে ওঠে ওই ছাত্রীর প্রবেশপত্র। সেখানে দেখা যায়, জামায়াতের সাবেক এক এমপি তার আবেদনপত্রে সুপারিশ করেছেন। পরে সেটি নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনা-সমালোচনা দেখা যায়।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/এএসএম