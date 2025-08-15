  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: চতুর্থ দিনে মনোনয়ন নিলেন একজন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চতুর্থ দিনে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন মাত্র একজন। তিনি সদস্য পদে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান ডাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

তিনি বলেন, আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে একজন। তিনি সদস্য পদের জন্য মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। আর একজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত মোট মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে ৪৩ জন।

এসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে হামলার মামলায় আসামিরা ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী বা ভোটার হতে পারবেন না। ভোটের আগের দিনও খোঁজ পাওয়া গেলে তাদের ভোট থেকে বিরত রাখা হবে।

উল্লেখ্য ,মোট ৪৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ভিপি পদে ১০জন, জিএস পদে ১ জন, এজিএস পদে ২ জন, সম্পাদক পদে ১৮ জন এবং সদস্য পদে ১৩ জন।

