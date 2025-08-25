বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেবে ঢাবি: সাদিক
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী উৎকর্ষতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা রাখে বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।
তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী অনেক দেশ আছে যারা আমাদের পরে স্বাধীনতা লাভ করেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিক্ষাখাতে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে ডাকসুর সার্বিক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমন মন্তব্য করেন তিনি।
সাদিক বলেন, স্বাধীনতার পাঁচ দশক পার হওয়ার পরও আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্জন যেভাবে আছে সেদিক বিবেচনায় একাডেমিক অর্জনের দিকে আমরা ফোকাস দিতে পারিনি। কিন্তু সত্যিকারার্থে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হচ্ছে জ্ঞান উৎপাদন করা, জ্ঞান বিতরণ করা ও নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আসা।
তিনি আরও বলেন, আমাদের গবেষণা বাজেট খুবই অপ্রতুল। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে এবং বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে মূল বাজেটের ২৫-৩০ শতাংশ বরাদ্দ থাকে সেখানে আমাদের গবেষণার জন্য আছে এবারই সর্বোচ্চ দুই শতাংশ।
সাদিক প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, আমরা যদি শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয়ী হতে পারি তাহলে আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা একটা একাডেমিক ইউনিভার্সিটি বানাবো ইনশাআল্লাহ।
এসময় ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ, এজিএস প্রার্থী মহিউদ্দিন খানসহ অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এফএআর/এমএএইচ/এএসএম