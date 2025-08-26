সিনেট সদস্য-হল ভিপি পদে মনোনয়ন তুললেন রাবি প্রেসক্লাবের সাকিব

সিনেট সদস্য-হল ভিপি পদে মনোনয়ন তুললেন রাবি প্রেসক্লাবের সাকিব
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সিনেটেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে সদস্য ও শহীদ শামসুজ্জোহা হল সংসদে ভিপি পদে মনোনয়ন তুলেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সৈয়দ সাকিব।
রোববার (২৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় দুটি পদের জন্যই মনোনয়ন সংগ্রহ করেন তিনি।
সৈয়দ সাকিব রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের রাজশাহী কেন্দ্রে ইংরেজি সংবাদ পাঠক হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়া তিনি ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি সান ও টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের অনলাইন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।
জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও শহীদ শামসুজ্জোহা হলের নানা অসংগতি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বেশ সক্রিয় ছিলেন সাকিব। এরই মধ্যে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়ে ১০ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া নিয়মিত সিনেট না হওয়া, সিনেট মনোনীত উপাচার্য প্যানেল তৈরি না হওয়া, রাকসু ফান্ডের অর্থ, হল সংসদ কক্ষ না থাকা, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস সংরক্ষণে না রাখাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফেসবুকে বেশ সরব রয়েছেন তিনি।
নির্বাচনের বিষয়ে জানতে চাইলে সৈয়দ সাকিব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইস্যুতে যখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবাদকর্মী হিসেবে মতবিনিময়ের জন্য ডাকা হয়েছে, তখন সবসময়ই আমি শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ, হতাশা ও তাদের চাওয়াগুলো তুলে ধরেছি। এবার শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে সিনেট অধিবেশনে জোরালোভাবে রাবি শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়াগুলো তুলে ধরতে চাই।
হল সংসদের ভিপি পদপ্রার্থী সৈয়দ সাকিব আরও জানান, সিনেটের পাশাপাশি আমি শহীদ শামসুজ্জোহা হলের ভিপি পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী জোহা স্যারের নামাঙ্কিত আবাসিক হল। শহীদ শামসুজ্জোহা হলে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা অতিবাহিত করেছি। স্বাধীন বাংলাদেশের যত বয়স, শামসুজ্জোহা হলের বয়সও একই। সংবাদকর্মী হিসেবে যখনই এ আবাসিক হলটিতে কোনো অনিয়মের চর্চা হয়েছে, তা গণমাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। হলটিতে শিক্ষার্থীবান্ধব বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্যও বরাবরই সোচ্চার ছিলাম। যেহেতু হল সংসদ হচ্ছে, আমি চাই জোহা স্যারের নামাঙ্কিত এ আবাসিক হলটি একটি মডেল আবাসিক হলে রূপান্তরিত হোক।
নির্বাচনে স্বতন্ত্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন সৈয়দ সাকিব। এছাড়া, খুব দ্রুতই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জেআইএম